В прокуратуре Самары работает «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства о здравоохранении

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По поручению прокуратуры Самарской области в прокуратуре города Самара организована «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства о здравоохранении, в том числе, в сферах обеспечения доступности гражданам медицинской помощи, жизненно важных лекарственных средств, противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты, а также своевременности и полноты оказания им государственных и муниципальных услуг, перечисления мер государственной поддержки и социальных выплат.

Сообщения от граждан, представителей общественности уже принимаются по телефонам: 339-74-88, 339-74-82 либо при личном обращении в прокуратуру города.

По информации городской прокуратуры, «горячая линия» будет работать на постоянной основе. Обеспечивается учет всех поступающих сообщений – они будут зарегистрированы и рассмотрены в соответствии с требованиями действующего законодательства, передает пресс-служба горадминистрации.