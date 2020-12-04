В прокуратуре Самары организована горячая линия

83

Прокуратурой города организована «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства о здравоохранении, в том числе в сферах обеспечения доступности гражданам медицинской помощи, жизненно важных лекарственных средств, противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты, а также своевременности и полноты оказания им государственных и муниципальных услуг, перечисления мер государственной поддержки и социальных выплат.

Сообщения от граждан, представителей общественности будут приниматься по телефону 339-74-88 (82) либо при их личном обращении в прокуратуру города по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 32.

Фото pixabay.com