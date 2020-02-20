В прокуратуре Самарской области подвели итоги работы за прошлый год

141

Участники заседания подвели итоги работы прокуратуры Самарской области за 2019 год и обозначили ключевые задачи, которые сегодня стоят перед сотрудниками ведомства. Прежде всего, это контроль за реализацией национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, борьба с преступностью и укрепление правопорядка, соблюдение законности в социальной и экономической сферах. Кроме того, ведущими задачами прокуратуры является защита трудовых прав граждан, исполнение законодательства при оказании жилищно-коммунальных услуг, обеспечение законных интересов представителей предпринимательского сообщества.«В сфере защиты трудовых прав граждан в прошлом году методами прокурорского реагирования удалось погасить долги по заработной плате в сумме 445 млн рублей, – озвучил статистику заместитель генпрокурора страны. – Возросло число выявленных нарушений законодательства о защите прав предпринимателей. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка 1150 виновных лиц. Погашены долги по исполненным государственным и муниципальным контрактам в размере почти 150 млн рублей».Особого внимания по-прежнему требует вопрос исполнения законодательства в сфере ЖКХ. «Это бесперебойное прохождение отопительного сезона, обеспечения прав граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье, обоснованность установления тарифов на ЖКХ», – сказал Сергей Зайцев.Глава региона отметил, что сфера ЖКХ, как и борьба с коррупцией традиционно остается в зоне постоянного и повышенного внимания со стороны областного Правительства. В этих направлениях благодаря системной работе с сотрудниками надзорного ведомства удалось добиться определенных результатов. «Часть недобросовестных управляющих компаний фактически прекратили свою работу на территории Самарской области», – сказал Губернатор.Участники заседания также затронули вопрос решения проблем обманутых дольщиков. «Хочу поблагодарить прокуратуру за активную позицию по решению вопросов дольщиков. Здесь есть результаты: 17 домов по итогам прошлого года исключены из списка проблемных», – подчеркнул Глава региона. При этом важно не допускать в последующие годы само возникновение таких объектов. «Изменение законодательства по привлечению средств дольщиков требует очень внимательного контроля со стороны органов власти и прокуратуры, чтобы созданный механизм решил эту проблему раз и навсегда», – обратился Губернатор к сотрудникам ведомства.Отдельное внимание руководитель региона обратил на рост тяжких и особо тяжких преступлений. «На этом направлении нам требуется сконцентрировать свою работу в 2020 году, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы с вами добились сокращения преступности в общественных местах, в том числе, благодаря благоустройству территорий. Это отмечается людьми практически в каждом муниципалитете, где я бываю».При этом, по словам Губернатора, большую тревогу вызывает подростковая преступность. Особенно это касается незаконного распространения и употребления наркотиков. Решить этот вопрос можно и посредством современных технологий. Глава региона напомнил о том, что одна из самарских IT-компаний разработала специальную информационную систему, которая позволяет проводить анализ девиантного поведения пользователей соцсетей. «Надеюсь, что эксперты, министерство внутренних дел, прокуратура подключатся к этой работе, чтобы создать серьезный инструмент по выявлению и предотвращению преступлений», — подчеркнул Губернатор.«Прокуроры должны обеспечивать постоянный анализ происходящих процессов, конструктивное взаимодействие всех ответственных структур и принятие своевременных и, в первую очередь, превентивных мер по обеспечению законности и правопорядка», – подчеркнул Сергей Зайцев в своем выступлении.По итогам коллегии были определены основные направления работы ведомства на предстоящий период, разработан комплекс мер совершенствования организации прокурорского реагирования, передает пресс-служба облправительства.