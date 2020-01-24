В пресс-службе главы Чувашии назвали случай с пожарным шуткой
24 января 2020 22:51
110
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео того, как глава Чувашии Михаил Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии корреспонденту РИА Новости объяснили произошедшее тем, что начальник городской пожарной части, которому вручали ключи, и глава республики давно знакомы, поэтому то, что прошло во время вручения ключей, нужно расценивать как дружескую шутку.
"С офицером, который получал ключи, они знакомы. Глава Чувашии неоднократно бывал в этой пожарной части, пересекались они и на разных спортивных мероприятиях, поскольку оба спортсмены. Все это было на дружеской, оптимистической ноте, и все присутствовавшие на этом мероприятии – офицеры, журналисты, зрители – восприняли это как добрую шутку", - заявили агентству в пресс-службе главы Чувашии.
"У нас глава высокий (рост Игнатьева - 190 сантиметров – ред.), получилось, что он поднял руку, а офицер подпрыгнул. Никакого негатива со стороны этого офицера нет - что его кто-то обидел или некорректно себя повел... Все вручение проходило на позитивных эмоциях", - подчеркнул собеседник агентства.
Видео здесь.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 января 2020 22:51
Глава Чувашии Михаил Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгнуть за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Социум
109
24 января 2020 22:13
Всего за звание Grandmama Europe боролись 30 красавиц старше 40 лет из разных стран. Социум
131
24 января 2020 21:45
Звезды Высшей лиги подарят нам отличное настроение. Социум
120
Здравоохранение
24 января 2020 15:08
Известному медику было 92 года. Здравоохранение
229
24 января 2020 14:50
Он оснащен необходимым оборудованием. Здравоохранение
216
22 января 2020 22:53
"У него острая респираторная вирусная инфекция" Здравоохранение
292
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
358
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15188
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
15018
Туризм
22 января 2020 16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний. Туризм
384
18 января 2020 07:36
Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния. Туризм
1548
17 января 2020 20:18
Отдых в Турции ошибочно воспринимается исключительно как каникулы у моря. Тем не менее, даже в холодный сезон, когда солнце прячется за облаками, здесь... Туризм
1577
Образование
24 января 2020 19:29Всё обо всём. Интересные факты
Сейчас ответ на любой вопрос можно найти на просторах интернета. Конечно для этого порой приходиться посетить не один десяток сайтов и перечитать бесконечное... Образование
22
24 января 2020 13:07
Самара стала одним из восьми городов России, где проходят подобные мероприятия. Образование
219
24 января 2020 09:17
Вход свободный! Образование
179
Культура
24 января 2020 16:34
Хедлайнером фестиваля станет группа Papa Roach. На сцене также выступят "Би-2" и "Мумий Тролль". Культура
182
24 января 2020 11:15
Он пройдет в Самарском театре оперы и балета. Культура
175
23 января 2020 11:33
На обоих концертах прозвучат голоса певцов, которыми гордится Самара. Культура
207
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
285
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15700
Мода
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
59
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
90
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
243
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
318
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1852
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
662
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1555
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1298
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
868
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
885
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1320
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1432
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1693
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2783
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3316
Мероприятия