В преддверии новогодних праздников самарцам напоминают о необходимости регистрации туристских групп

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В преддверии новогодних праздников Главное управление напоминает о необходимости регистрации туристских групп.



Совсем немного времени осталось до новогодних праздников. Кто-то планирует провести их в спокойной домашней обстановке, а кто-то - за городом.



В Самарской области много живописных мест, природных заповедников, привлекающих туристов со всей страны. При этом любителям активного отдыха необходимо помнить об обязательном порядке уведомления о своем маршруте. Это необходимая процедура для обеспечения безопасности туристских групп. Ведь в походе могут произойти разные непредвиденные ситуации и несчастные случаи.



Регистрация маршрута позволяет сократить время поиска спецслужбами попавших в беду людей и вовремя оказать помощь пострадавшим.