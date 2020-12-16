В преддверии новогодних праздников пожилым самарцам напоминают о мерах безопасности

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4 декабря в Самаре состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области. Участники встречи обсудили ограничительные меры, которые продлены до 17 января 2021 года. До этой даты в регионе сохранится самоизоляция для жителей 65+.

В преддверии новогодних праздников Оперштаб Самарской области по коронавирусу порекомендовал самарцам с должной ответственностью отнестись к введенным ограничительным мерам, позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, особенно пожилых родственников, и как можно реже контактировать с ними. Сейчас граждане 65+ находятся в зоне риска.

Администрации внутригородских районов уделяют вопросу безопасности в период риска заболевания коронавирусной инфекции пристальное внимание.

Так, в Красноглинском районе помимо поквартирного обхода, информирования по телефону и размещения информационных объявлений у входов в подъезды, управляющие микрорайонами проводят рейды и в общественных местах. Пожилых самарцев оповещают о необходимости соблюдать ограничительные меры и режим самоизоляции.

Так, одним из самых популярных мест концентрации пожилых граждан являются почтовые отделения, банки.

«Сегодня 65+ - самая уязвимая категория жителей и нам необходимо проявить заботу об их здоровье и благополучии. Они могут обращаться к членам семьи, социальным работникам или волонтерам за помощью в доставке продуктов и лекарств, оплаты коммунальных услуг», - поясняет управляющий микрорайоном №11 Красноглинского района Екатерина Смолина.

Напомним, что в Самаре в рамках Всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса «МыВместе» работают волонтеры. Они помогают пожилым в доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-(800)-200-34-11, 8(846)998-67-07.

Кроме того, важные финансовые операции пожилые граждане могут проводить, не выходя из дома.

Как сообщила руководитель направления внешних коммуникаций макрорегиона «Волга» «Почта России» Ирина Прохорова, почтовая служба предоставляет возможности дистанционного обслуживания, в том числе на дому, посредством почтальонов.

«Пожилые люди могут реже обращаться в отделения почты. Оплата услуг производится при помощи мобильных почтовых кассовых терминалов. Таким образом, самарцы могут оплатить коммунальные услуги, пошлины, штрафы», - сообщает Ирина Прохорова.

Отметим, что подобные мероприятия по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора будут продолжены до полного снятия ограничений, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации