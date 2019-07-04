Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 4 июля, 19:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/07:
USD 63.5
0.27
EUR 71.6
0.19
Новости /  Общество /  Социум  

В поселке Южный состоится открытие первого целевого заезда детей-инвалидов с редким заболеванием

4 июля 2019 14:32
133
5 июля в многопрофильном отделении детского круглогодичного  санатория «Юность» (Самара, пос. Южный) состоится открытие  первого целевого заезда детей-инвалидов с редким заболеванием -  фенилкетонурией (ФКУ).

Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области взяли на  общественный контроль вопрос обеспечения своевременной организации
целевого заезда детей ФКУ в этом году, чтобы для ребят и их родителей  все прошло без сбоев. Дело в том, что в 2019 году произошла передача  полномочий по обеспечению детей - федеральных инвалидов  санаторно-курортным лечением от регионального органа исполнительной  власти - Минсоцдемографии - в Фонд Социального страхования. Возникли  временные трудности, которые, благодаря общественному контролю и  своевременным действиям органов исполнительной власти, были разрешены. И  целевой заезд детей, страдающих фенилкетонурией (ФКУ), по путевкам «Мать  и дитя» в этом году состоялся!

Помимо обязательной программы лечения в санатории, в предпраздничный  день ребята посмотрят концерт, поучаствуют в мастер-классах педагогов
дополнительного образования, и попробуют после обеда новинку – особый  десерт, разработку сибирских ученых – биомороженое, обогащенное пробиотиками. Все то, что полезно для укрепления их здоровья, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
4 июля 2019  18:06
Во время акции состоятся мастер-классы ведущих российских инструкторов для новичков и любителей северной (скандинавской) ходьбы (для любого уровня подготовки).
На набережной Волги в Самаре пройдет акция «Ходи, Россия!»
Во время акции состоятся мастер-классы ведущих российских инструкторов для новичков и любителей северной (скандинавской) ходьбы (для любого уровня... Социум
78
4 июля 2019  17:30
Остается неизвестной судьба 15 человек, в том числе одного ребенка.
Более 300 человек госпитализировали из-за паводка в Иркутской области
Остается неизвестной судьба 15 человек, в том числе одного ребенка.   Социум
68
4 июля 2019  16:44
Технологическая платформа будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами, а также отслеживать общую ситуацию.
Открыта «горячая линия» по мониторингу ситуации с твердыми коммунальными отходами
Технологическая платформа будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами, а также отслеживать общую ситуацию.  Социум
102
Весь список

Здравоохранение
4 июля 2019  15:45
В 2019 году на конкурс поступила 331 проектная работа по 8 номинациям из 56 субъектов Российской Федерации и 6 федеральных органов исполнительной власти.
Главная медицинская сестра Самарского областного онкодиспансера заняла первое место во Всероссийском конкурсе
В 2019 году на конкурс поступила 331 проектная работа по 8 номинациям из 56 субъектов Российской Федерации и 6 федеральных органов исполнительной власти.  Здравоохранение
149
4 июля 2019  13:37
В Самаре пройдет мастерская для ведущих офтальмохирургов России
В Самаре пройдет мастерская для ведущих офтальмохирургов России
В ней примут участие ведущие российские хирурги-офтальмологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Оренбурга и Самары. Здравоохранение
135
3 июля 2019  14:53
Студентка 5 курса СамГМУ из Ульяновской области выразила желание остаться в нашем регионе и работать в детском медучреждении на благо маленьких жителей Самарской области.
По поручению Михаила Ратманова продолжаются встречи со студентами самарских медвузов, проживающих в других регионах
Студентка 5 курса СамГМУ из Ульяновской области выразила желание остаться в нашем регионе и работать в детском медучреждении на благо маленьких жителей... Здравоохранение
347
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13975
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14017
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14214
Весь список
Туризм
3 июля 2019  12:30
Клуб ВелоСамара приглашает на пробег до Грушинского
Клуб «ВелоСамара» приглашает на пробег до Грушинского
Мероприятие состоится 5 июля. Туризм
238
2 июля 2019  09:49
Уральские авиалинии вслед за Аэрофлотом приостанавливают полёты в Прагу
"Уральские авиалинии" вслед за "Аэрофлотом" приостанавливают полёты в Прагу
Компания уточняет, что данная мера предпринимается в связи с решением чешских властей. Туризм
235
2 июля 2019  09:45
Ежегодный фестиваль Русь, эпоха объединения пройдет в Самарской области
Ежегодный фестиваль «Русь, эпоха объединения» пройдет в Самарской области
Он посвящён событиям времён Тимура и Тохтамыша. Туризм
240
Весь список
Образование
4 июля 2019  16:11
Выпускники будут востребованы в ведущих отраслях промышленности.
СамГТУ открывает новые образовательные программы
Выпускники будут востребованы в ведущих отраслях промышленности.  Образование
112
3 июля 2019  21:30
Вместе они пожелали успехов выпускникам.
Александр Хинштейн и Андрей Тарасенко вручили дипломы самарским студентам-речникам
Вместе они пожелали успехов выпускникам.  Образование
533
3 июля 2019  21:13
Андрей Тарасенко приехал в регион с рабочим настроением.
Александр Хинштейн вместе с замруководителя «Росморречфлота» Андреем Тарасенко наметили этапы развития нового ВУЗа речников в Самаре
Андрей Тарасенко приехал в регион с рабочим настроением. Образование
282
Весь список

Культура
4 июля 2019  17:48
На заседании рабочей группы Госсовета по культуре обсудили развитие системы дополнительного детского образования в сфере искусств.
Дмитрий Азаров провел очередное заседание рабочей группы Госсовета по культуре
На заседании рабочей группы Госсовета по культуре обсудили развитие системы дополнительного детского образования в сфере искусств.  Культура
75
4 июля 2019  12:34
Дмитрий Азаров в Москве проводит очередное, пятое заседание рабочей группы Госсовета по культуре
Дмитрий Азаров в Москве проводит очередное, пятое заседание рабочей группы Госсовета по культуре
В работе участвует руководство Минкульта РФ. Культура
163
3 июля 2019  18:06
С 2019 года в Самарской области начата реализация трех федеральных проектов.
Заключены контракты на модернизацию и оснащение культучреждений СО новым оборудованием в рамках нацпроекта «Культура»
С 2019 года в Самарской области начата реализация трех федеральных проектов.   Культура
290
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14761
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14295
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
987
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1461
Весь список


Видео
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
333
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3609
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
996
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
357
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
550
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
476
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
610
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
485
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
716
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
730
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
462
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
790
Весь список

Мероприятия
В загородных лагерях отдыха Тольятти состоялось закрытие антинаркотического месячника
В Самарском Историческом парке состоится Фестиваль ко Дню семьи, любви и верности
День семьи пройдет в Историческом парке в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные