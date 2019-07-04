В поселке Южный состоится открытие первого целевого заезда детей-инвалидов с редким заболеванием

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5 июля в многопрофильном отделении детского круглогодичного санатория «Юность» (Самара, пос. Южный) состоится открытие первого целевого заезда детей-инвалидов с редким заболеванием - фенилкетонурией (ФКУ).



Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области взяли на общественный контроль вопрос обеспечения своевременной организации

целевого заезда детей ФКУ в этом году, чтобы для ребят и их родителей все прошло без сбоев. Дело в том, что в 2019 году произошла передача полномочий по обеспечению детей - федеральных инвалидов санаторно-курортным лечением от регионального органа исполнительной власти - Минсоцдемографии - в Фонд Социального страхования. Возникли временные трудности, которые, благодаря общественному контролю и своевременным действиям органов исполнительной власти, были разрешены. И целевой заезд детей, страдающих фенилкетонурией (ФКУ), по путевкам «Мать и дитя» в этом году состоялся!



Помимо обязательной программы лечения в санатории, в предпраздничный день ребята посмотрят концерт, поучаствуют в мастер-классах педагогов

дополнительного образования, и попробуют после обеда новинку – особый десерт, разработку сибирских ученых – биомороженое, обогащенное пробиотиками. Все то, что полезно для укрепления их здоровья, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.