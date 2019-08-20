В поселке Александровка пройдут городские соревнования «Рыбалка без границ»

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21 августа 2019 года с 7.00 до 15.00 на территории водоема в поселке Александровка Кинель-Черкасского района Самарской области пройдут соревнования по спортивной ловле поплавочной удочкой «Рыбалка без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов и граждан пожилого возраста.Организатором мероприятия выступает городской Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки.Соревнования проводятся ежегодно, начиная с 2008 года.Участниками являются активисты и спортсмены-рыболовы общественных организаций инвалидов и ветеранов.Соревнования пройдут по разным номинациям, как в командном, так и личном зачетах. Победителей ждут памятные призы и подарки, передает пресс-служба горадминистрации.