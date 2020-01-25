В полуфинале конкурса «Лидеры России» Самарскую область представит 41 человек
25 января 2020 15:47
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"Лидеры России" — это флагманский проект платформы "Россия-страна возможностей". Его задача — выявить талантливых управленцев из разных регионов, дать им возможность продвинуться по карьерной лестнице и принять участие в жизни страны.
В Самарской области к проекту относятся с особым вниманием. Губернатор Дмитрий Азаров не только поручил всячески поддерживать конкурсантов, но и стал наставником управленческих соревнований. Глава региона поставил задачу сплотить талантливых земляков и вовлечь их в важные для области проекты и процессы.
В 2018 по инициативе губернатора был создан клуб лидеров региона, куда вошли полуфиналисты и финалисты конкурса разных лет — всего порядка 150 человек. Вместе они участвуют в совещаниях и стратегических сессиях, дают рекомендации по работе министерств и ведомств. Совместно с представителями кадровых резервов "лидеры" создали уникальную интерактивную платформу "Кадросфера". Она позволит активным жителям губернии найти достойную работу и собрать команду для реализации собственного проекта.
25 января полуфиналисты 2020 года собрались вместе, чтобы провести небольшую тренировку: услышать напутствие и "прокачать" необходимые для конкурса навыки. "Сегодня наши победители делятся опытом, рассказывают, с какими нюансами и сложностями придется столкнуться новичкам конкурса, — пояснила руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации губернатора области Наталья Баландина.- Полуфинал основывается на решении конкретных жизненных ситуаций — "кейсов", поэтому мы предложим участникам проработать задания, приближенные к тем, которые будут предложены в Нижнем Новгороде".
Наталья Баландина передала напутствие от губернатора Дмитрия Азарова: "Этот конкурс убедительно подтвердил свою значимость и востребованность в масштабах всей страны. Организованный по инициативе президента России Владимира Путина, он собрал лидеров нового поколения, обладающих высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации. Это носители идеологии развития, люди энергичные, целеустремленные небезразличные к судьбе страны и ее будущему, — отметил губернатор.- Чем больше будет у нас динамичных и талантливых лидеров, тем лучше будут развиваться города и села, тем успешнее будут регионы России".
Победитель прошлого сезона, сотрудник Куйбышевской железной дороги Александр Мыздарин посоветовал участникам оставаться собой. "Главное- избегайте шаблонов и старайтесь как можно ярче проявить свои таланты. Поверьте, вас оценивают очень опытные люди, которые легко различают любую фальшь", -сказал молодой человек. За год после конкурса его жизнь изменилась кардинально. Сейчас Александр учится в РАНХиГС по программе MBA. "Я с большим удовольствием вникаю в тонкости управления компанией. Летом я прошел внутреннюю оценку ОАО "РЖД" — результаты оказались гораздо лучше, чем в прошлые годы". Позитивные изменения заметили и коллеги Александра. За год его отдел улучшил свои показатели по внедрению в локомотивное хозяйство современных цифровых технологий.
Среди полуфиналистов этого года немало известных людей. Министр промышленности и торговли региона Михаил Жданов участвует в конкурсе третий раз. "У меня была цель достичь определенного результата и пройти в полуфинал. Я понимал, что эта задача выполнима, поэтому сделал все возможное — рассказывает Жданов. — Очень хочется проверить свои силы и главное, познакомиться с новыми интересными людьми".
Кандидат биологических наук, учредитель компании "Волжский Осетр" Оксана Ковнир призналась, что специально к прохождению конкурсных тестов не готовилась. "Я всегда любила свою страну, живо интересовалась ее историей и географией, поэтому на вопросы конкурса ответила достаточно быстро — в основном, все заполняла поздним вечером, когда выдавалась свободная минутка", — говорит Оксана.- Для меня конкурс — это некий трамплин для продвижения своих идей и проектов, а также реальная возможность поработать на благо страны и региона".
Директор образовательного центра "Южный город", финалист конкурса "Учитель года России — 2013" Владимир Кильдюшкин не рассматривает конкурс как инструмент для карьерного продвижения. "Школа — это мое любимое детище, это замечательный коллектив, работу в котором не заменят даже самые высокие посты. Другое дело, что в силу своей профессии, учитель должен постоянно развиваться, — говорит Кильдюшкин.- Когда ты все время кого-то оцениваешь и учишь, очень важно иногда менять позицию и принимать на себя роль обучаемого. Иначе ты потеряешь способность к эмпатии и просто не сможешь вставать на сторону ученика".
Финал конкурса состоится в марте–апреле. Всем его участникам выделят грант на образование в размере 1 млн рублей. Абсолютные победители конкурса получат возможность целый год общаться и работать с наставником из числа лучших управленцев страны, передает vkonline.ru.
Фото: vkonline.ru
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