В первые дни работы более 200 самарцев посетили пункт оцифровки писем и фотографий участников ВОВ

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Первые дни работы открывшегося 4 февраля пункта оцифровки писем и фотографий при библиотеке Дома офицеров Самарского гарнизона показали, насколько дорога жителям губернии историческая память. Оцифровать бесценные семейные архивы уже пришли более двухсот человек. «В каждой семье есть свои герои. Не случайно в прошлом, неюбилейном году «Бессмертный полк» шел по площади Куйбышева вдвое дольше, чем все соединения, участвовавшие в торжественном марше. Мы должны сохранить память о каждом для будущих поколений, – отметил важность создания Интернет-архива глава региона Дмитрий Азаров. – Здесь каждый сможет написать страницу о своей семье в годы войны, и каждый сможет увидеть и почувствовать себя, свою семью частью великой страны, великого народа, народа – победителя. Это будет подлинно народная летопись Победы!»Сбор писем из личных архивов фронтовиков, написанных в годы войны, для их копирования и перевода в электронную базу, осуществляется сотрудниками Дома офицеров Самарского гарнизона. «Пользователи интернета могут самостоятельно добавить фотографии своих родственников-фронтовиков в электронный архив на сайт foto.pamyat-naroda.ru. Наш пункт создан для тех, кто не дружит с Интернетом. Чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, наши специалисты помогут загрузить информационные материалы на сайт «Дорога памяти». Вся эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах данных Минобороны России. Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив. После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами, – рассказал о работе пункта оцифровки заместитель начальника Дома офицеров самарского гарнизона Анатолий Вовк. Он отметил, что из-за большой активности желающих оцифровать бесценные материалы о своих родственниках, в библиотеке пришлось организовать дополнительное рабочее место для оцифровки. Для всех, кому пришлось подождать своей очереди, сотрудники пункта оцифровки предлагали горячий чай.Проект реализуется в рамках утвержденного Президентом РФ В.В. Путиным перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. Результатом соотнесения архивных документов и создания перечня участников Великой отечественной войны станет общедоступная единая база данных, насчитывающая записи о более чем 33 миллионах человек, а также мультимедийная галерея, которую откроют к 75-летию Великой Победы в подмосковном парке «Патриот». Длина галереи составит 1418 шагов – именно столько дней длилась война, передает пресс-служба облправительства.Пункт оцифровки писем и фотографий Дома офицеров Самарского гарнизона: г.Самара, ул.Шостаковича, д.7.Часы работы пункта при библиотеке: ежедневно, кроме среды и субботы с 11.00 до 19.00, тел. (846) 332-27-52.