В период празднования Дня города в Самаре будет усилена работа общественного транспорта

92

- 6 сентября 2019 года - вблизи пл. Славы, по ул. Молодогвардейская – усиление работы автобусных маршрутов №№ 24, 92; по ул. Самарская – автобусных маршрутов №№ 2, 23, 41, 47, 46, 50, 207, 297; по ул. Галактионовская – трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 15, 22;- 7 сентября и 08 сентября 2019 года - вблизи площади им. Куйбышева, по ул. Галактионовская – трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 22; по ул. Красноармейская – трамвайных маршрутов №№ 1, 3, автобусных маршрутов №№ 34, 207, 226; по ул. Самарская – автобусных маршрутов №№ 2, 23, 41, 47, 50; по ул. Чапаевская – автобусных маршрутов №№ 24, 92, 297.- 8 сентября 2019 года - 22:00 - по ул. Самарская (остановка общественного транспорта «Красноармейская) – автобусные маршруты №№ 1, 2, 5д, 22, 23, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 66, 67, 4, 92, 207, 297; по ул. Красноармейская (остановка «Улица Галактионовская») – трамвайные маршруты №№ 1, 3; по ул. Галактионовская (остановка «Улица Красноармейская») – трамвайные маршруты №№ 5, 20, 22.Указанные маршруты охватывают все районы города, проходят по основным магистралям, а также через железнодорожный вокзал и автовокзал, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации