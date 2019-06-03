В парке Гагарина пройдет большой благотворительной концерт «От сердца к сердцу»
3 июня 2019 18:03
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Инициатором его проведения традиционно выступает Самарская городская общественная организация «Дети-Ангелы» – это сообщество семей, в которых растут дети с диагнозом ДЦП.
Главная идея праздника в том, чтобы подарить радость и счастье всем детям вне зависимости от их физических возможностей, чтобы подружить детей между собой и сделать их ближе друг к другу!
Вход на концерт свободный. В течение пяти часов на сцене будут выступать и профессиональные артисты и детские творческие коллективы города. В программе концерта:
• Иллюзион-шоу от Андрея Хозяйнова;
• Веселый танцующий клоун Евгения Сердечкин;
• Научное химическое шоу для детей;
• Детский пиратский квест;
• Шоу дрессированных собачек;
• Шоу мыльных пузырей;
• Парад ростовых кукол;
• Выступление вокальной студии «Activsound»
• Выступление фольклорных и вокальных коллективов ДШИ «Радуга»;
• Школа черлиддинга;
• Выступление детского хореографического ансамбля «Задоринки»;
• Выступление лауреат конкурсов вокалистов, мальчика с ДЦП Никиты Ерилкина;
В перерывах между выступлениями мимы и аниматоры будут проводить с детьми веселые конкурсы, спартакиады и викторины.
В этот день будет организован благотворительный сбор "Копилка добра"! Это сбор монет любого достоинства в поддержку детей с ДЦП. Каждый вклад будет взвешен и только потом попадет в общую копилку. Жертвователи самых весомых вкладов получат ценные подарки, главный из которых – сертификат на двухчасовую гонку на квадроцикле. "Копилка Добра" заявлена в КНИГУ РЕКОРДОВ РОССИИ как самая тяжелая копилка, передает пресс-служба СГООДИР "Дети-Ангелы" Самара.
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