В отделе специального назначения «Мангуст» УФСИН СО прошел день открытых дверей

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Так, 13 ноября 1990 года приказом МВД СССР были созданы межрегиональные и областные ОСН при управлениях и отделах по исправительным делам. Отдел специального назначения «Мангуст» сформирован 22 июня 1991 года. С тех пор спецназовцы УИС Самарской области находятся в постоянной боевой готовности. Основными задачами сотрудников являются: предотвращение и пресечение преступлений и иных правонарушений на объектах уголовно-исполнительной системы, участие в обеспечении правопорядка и безопасности объектов и должностных лиц органов юстиции, взаимодействие с правоохранительными органами в проведении специальных мероприятий по обеспечению общественной безопасности в учреждениях системы исполнениянаказаний и другие.В рамках своего профессионального праздника бойцы ОСН «Мангуст» открыли двери для студентов учебных заведений и детей сотрудников УИС. Кроме того, были приглашены ветераны подразделения и члены общественного совета при УФСИН России по Самарской области.Для гостей спецназовцы организовали обширную и интересную программу. Перед экскурсантами выступили начальник ОСН полковник внутренней службы Андрей Саяпин, ветераны и действующие сотрудники отдела. Они рассказали об истории подразделений специального назначения, своих личных достижениях. С большим интересом участники экскурсии слушали выступление трехкратного чемпиона мира и неоднократного чемпиона Европы по самбо и дзюдокапитана внутренней службы Андрея Салмина. После были продемонстрированы фильмы о службе в спецназе и об испытаниях на право ношения крапового берета.Во время экскурсии гости смогли ознакомиться с выставкой оружия, специальных средств и бронетехники. В завершении мероприятия спецназовцы провели показательные выступления, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области