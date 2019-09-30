В октябре в расписание аэропорта Курумоч будет добавлен рейс Самара – Санкт-Петербург

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С 27 октября по нечетным дням недели полеты из аэропорта Пулково в Самару и в обратном направлении будет осуществлять авиакомпания «Победа».Вылет в Самару из Санкт-Петербурга запланирован на 10-15, прибытие в Самару – в 13.30 (время местное). Обратный рейс из Самары будет отправляться в 14.00 и прибывать в Пулково в 15.20 (время местное). Время в пути составит 2 час 15 минут.Рейсы будут осуществляться на самолете Boeing 737-800 – среднемагистральном воздушном судне, которое входит в серию «Next Generation» и является одним из наиболее часто используемых на региональных направлениях, передает пресс-служба аэропорта.