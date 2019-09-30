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Новости /  Общество /  Социум  

В октябре в расписание аэропорта Курумоч будет добавлен рейс Самара – Санкт-Петербург

30 сентября 2019 17:06
83
Рейсы будут осуществляться на самолете Boeing 737-800.
В октябре в расписание международного аэропорта Курумоч (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») будет добавлен еще один рейс на маршруте Самара – Санкт-Петербург.

С 27 октября по нечетным дням недели полеты из аэропорта Пулково в Самару и в обратном направлении будет осуществлять авиакомпания «Победа».

Вылет в Самару из Санкт-Петербурга запланирован на 10-15, прибытие в Самару – в 13.30 (время местное). Обратный рейс из Самары будет отправляться в 14.00 и прибывать в Пулково в 15.20 (время местное). Время в пути составит 2 час 15 минут.

Рейсы будут осуществляться на самолете Boeing 737-800 – среднемагистральном воздушном судне, которое входит в серию «Next Generation» и является одним из наиболее часто используемых на региональных направлениях, передает пресс-служба аэропорта.  
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