В округе началась подготовка к Совету по вопросу развития массового детско-юношеского спорта и физической культуры в ПФО

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Члены рабочей группы, в которую вошли представители регионов, сенаторы и депутаты Госдумы, профильные ведомства, руководители школьных и студенческих организаций, в режиме ВКС обсудили структуру основного доклада и формат работы по подготовке для него информационно-аналитических материалов.В ходе совещания было отмечено, что основной доклад по такой социально значимой теме должен носить комплексный характер, поэтому пристальное внимание в нем будет уделено вовлечению молодежи в занятия физической культурой и спортом, формированию потребности в здоровом образе жизни, кадровому обеспечению и созданию доступной инфраструктуры.«Развитие детско-юношеского спорта – ключевой вопрос, – отметил сопредседатель рабочей группы, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Как показывает практика, если ребенок в детстве начинает заниматься спортом, он свое увлечение сохраняет на всю жизнь. Детско-юношеский спорт – это основа здоровья нации и спортивного резерва страны».Особый акцент в ходе предстоящего заседания Совета будет сделан на эффективных региональных практиках по развитию массового спорта для последующего распространения. По словам Дмитрия Азарова, регионами накоплен богатый опыт в направлении развития детско-юношеского спорта. В каждом субъекте реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны ВладимиромПутиным. Его основная цель – до 2024 года увеличить долю занимающихся спортом до 55%.«Для решения этой задачи мы обязаны создать для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это касается повышения уровня обеспеченности населения спортивными объектами, подготовки спортивного резерва. Задача непростая, она требует от регионов комплексного подхода к развитию спорта, применению новых методик и практик», передает пресс-служба облправительства.