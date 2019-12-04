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Новости /  Общество /  Социум  

В округе началась подготовка к Совету по вопросу развития массового детско-юношеского спорта и физической культуры в ПФО

4 декабря 2019 18:24
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Особый акцент в ходе предстоящего заседания Совета будет сделан на эффективных региональных практиках по развитию массового спорта для последующего распространения.
В среду, 4 декабря, губернатор Дмитрий Азаров совместно с заместителем полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олегом Машковцевым провел первое заседание рабочей группы по подготовке Совета ПФО по вопросу развития массового детско-юношеского спорта и физической культуры в ПФО. Проведение Совета запланировано в Самарской области на февраль следующего года.

Члены рабочей группы, в которую вошли представители регионов, сенаторы и депутаты Госдумы, профильные ведомства, руководители школьных и студенческих организаций, в режиме ВКС обсудили структуру основного доклада и формат работы по подготовке для него информационно-аналитических материалов.

В ходе совещания было отмечено, что основной доклад по такой социально значимой теме должен носить комплексный характер, поэтому пристальное внимание в нем будет уделено вовлечению молодежи в занятия физической культурой и спортом, формированию потребности в здоровом образе жизни, кадровому обеспечению и созданию доступной инфраструктуры.

«Развитие детско-юношеского спорта – ключевой вопрос, – отметил сопредседатель рабочей группы, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Как показывает практика, если ребенок в детстве начинает заниматься спортом, он свое увлечение сохраняет на всю жизнь. Детско-юношеский спорт – это основа здоровья нации и спортивного резерва страны».

Особый акцент в ходе предстоящего заседания Совета будет сделан на эффективных региональных практиках по развитию массового спорта для последующего распространения. По словам Дмитрия Азарова, регионами накоплен богатый опыт в направлении развития детско-юношеского спорта. В каждом субъекте реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны ВладимиромПутиным. Его основная цель – до 2024 года увеличить долю занимающихся спортом до 55%.

«Для решения этой задачи мы обязаны создать для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это касается повышения уровня обеспеченности населения спортивными объектами, подготовки спортивного резерва. Задача непростая, она требует от регионов комплексного подхода к развитию спорта, применению новых методик и практик», передает пресс-служба облправительства. 
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