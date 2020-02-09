В одном из районов Казахстана объявили режим ЧС после массовой драки

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Соответствующее распоряжение дал аким области Аскар Мырзахметов.7 февраля в селе Кордайского района произошла массовая драка, в ходе которой погибли восемь человек. По словам Мырзахметова, в ней участвовали почти 1 тысяча человек. Власти сообщали, что причиной драки стал бытовой конфликт.За медицинской помощью обратились 127 человек, девять участников находятся в реанимации. Среди пострадавших оказались двое полицейских. Они получили огнестрельные ранения, так как участники драки оказали сопротивление правоохранителям.МВД Казахстана возбудило уголовное дело по двум статьям — об организации и участии в массовых беспорядках (ст. 272 УК Казахстана) и об убийстве (ст. 99 УК страны).Фото: Tengrinews.kz