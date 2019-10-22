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Новости /  Общество /  Социум  

В областную библиотеку с лекцией приезжает философ и социолог Денис Сивков

22 октября 2019 11:53
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Тема лекции: «Места и масштабы: онтологии освоения космоса».
23 октября 2019 г. в 18:00 с лекцией в философской школе «Симпозион» в Самарской областной универсальной научной библиотеке выступит Денис Сивков – кандидат философских наук, MA in Sociology, доцент кафедры теоретической социологии и эпистемологии Института общественных наук РАНХиГС (г. Москва).

Тема лекции: «Места и масштабы: онтологии освоения космоса».

Освоение космоса от Нила Армстронга до Илона Маска задействует метафору шагов и скачков, которые совершает все человечество, а не отдельные люди. С этим допущением глобального масштаба успешно конкурирует риторика космической гонки, в которой сталкиваются и соперничают национальные государства. В последнее время появились попытки поиска альтернативных масштабов представления и освоения космоса.В локальном масштабе космос представляется не как бесконечное пространство, а как ограниченное, конкретное и одушевленное место. Масштабирование описаний является проблемой, потому как «адепты» того или иного масштаба считают свою конструкцию единственной верной. В пользу войны масштабов свидетельствует тот факт, что освоение космоса является убежищем для таких глобальных конструкций модерна, как колонизация, универсальное человечество и маскулинное преодоление космического фронтира. При этом серьезным
вызовом в освоении космоса остаются радикально «Другие» неземные места, для которых следует найти новые онтологические допущения. В лекции будут объяснены механизмы создания, поддержания и конкуренции космических масштабов и чужих мест, передает пресс-служба СОУНБ. 
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Комментарии



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