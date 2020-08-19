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В областной научной библиотеке расскажут о стихокартинах и научат их читать

19 августа 2020 16:15
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СОУНБ приглашает на лекцию «Стихокартины русского футуризма», которую прочитает художник, искусствовед Дарья Волкова.
20 августа, в 19:00, Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на лекцию «Стихокартины русского футуризма», которую прочитает художник, искусствовед Дарья Волкова.

Также Дарью Волкову самарцы знают как лектора культурно-просветительского центра «Архэ», педагога и сотрудника Третьяковской галереи в Самаре. Лекция, которая познакомит наших читателей и подписчиков со стихокартинами, пройдет в рамках просветительского проекта СОУНБ «Умный четверг».

В самом начале ХХ века русские художники совершили множество открытий и даже настоящих прорывов в живописи, некоторые из них успели стать мемами. Но есть и такие революционные вещи, которые нам только предстоит по-настоящему изучить. Ведь русский авангард является ярчайшей страницей как отечественного, так и мирового искусства. Если спросить образованного иностранца о том, какие ассоциации вызывает у него Россия, он, скорее всего, ответит: «Матрешка, балалайка... и Каземир Малевич».

Сегодня вновь всплыл интерес к такому синтетическому жанру как «стихоживопись». Хотя, самой идее более 500 лет. В наше время мысль соединить картины с поэзией пришла балтиморскому художнику Изе Шлосбергу, который воплотил ее в шикарно изданных сборниках. Другой художник-каллиграф, поэт и артист Нивер Бруно дал определение стихокартин: «это цвето-графическое воплощение каллиграфически выписанного на бумаге стихотворения. Рассматривая изображение, зритель видит причудливые переплетения букв, складывающиеся в слова, которые, в свою очередь, образуют короткое стихотворение...».

В один из «умных четвергов» вас ждет веселая лекция Дарьи Волковой о том, как поэты и художники 1910-х годов объединились для случайной революции в книгоиздательстве. Вы узнаете, куда смотреть в футуристической книге, чтобы увидеть чуть больше, чем неискушенный читатель. Прослушав всю информацию, наши читатели и подписчики будут на шаг ближе к пониманию современного искусства в целом.

Виртуально посетить лекцию «Стихокартины русского футуризма» можно будет на сайте СОУНБ и на страницах в социальных сетях: «ВКонтакте»; Facebook; YouTube, передает пресс-служба СОУНБ. 
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Комментарии


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Акценты
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.
18 августа 2020  09:49 
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области... Политика региона
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При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
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В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
17 августа 2020  12:17 
В новом учебном году в Октябрьске будет работать первая «Точка роста»
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Образование
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
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19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
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17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
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