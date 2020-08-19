В областной научной библиотеке расскажут о стихокартинах и научат их читать

20 августа, в 19:00, Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на лекцию «Стихокартины русского футуризма», которую прочитает художник, искусствовед Дарья Волкова.
Также Дарью Волкову самарцы знают как лектора культурно-просветительского центра «Архэ», педагога и сотрудника Третьяковской галереи в Самаре. Лекция, которая познакомит наших читателей и подписчиков со стихокартинами, пройдет в рамках просветительского проекта СОУНБ «Умный четверг».
В самом начале ХХ века русские художники совершили множество открытий и даже настоящих прорывов в живописи, некоторые из них успели стать мемами. Но есть и такие революционные вещи, которые нам только предстоит по-настоящему изучить. Ведь русский авангард является ярчайшей страницей как отечественного, так и мирового искусства. Если спросить образованного иностранца о том, какие ассоциации вызывает у него Россия, он, скорее всего, ответит: «Матрешка, балалайка... и Каземир Малевич».
Сегодня вновь всплыл интерес к такому синтетическому жанру как «стихоживопись». Хотя, самой идее более 500 лет. В наше время мысль соединить картины с поэзией пришла балтиморскому художнику Изе Шлосбергу, который воплотил ее в шикарно изданных сборниках. Другой художник-каллиграф, поэт и артист Нивер Бруно дал определение стихокартин: «это цвето-графическое воплощение каллиграфически выписанного на бумаге стихотворения. Рассматривая изображение, зритель видит причудливые переплетения букв, складывающиеся в слова, которые, в свою очередь, образуют короткое стихотворение...».
В один из «умных четвергов» вас ждет веселая лекция Дарьи Волковой о том, как поэты и художники 1910-х годов объединились для случайной революции в книгоиздательстве. Вы узнаете, куда смотреть в футуристической книге, чтобы увидеть чуть больше, чем неискушенный читатель. Прослушав всю информацию, наши читатели и подписчики будут на шаг ближе к пониманию современного искусства в целом.
Виртуально посетить лекцию «Стихокартины русского футуризма» можно будет на сайте
СОУНБ и на страницах в социальных сетях: «ВКонтакте»; Facebook; YouTube, передает пресс-служба СОУНБ.
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