В областной научной библиотеке откроется выставка к 160-летию Антона Чехова

98

Выставка познакомит читателей с биографическими исследованиями и воспоминаниями современников о любимом во все времена Антоне Чехове. Кроме того, гениальный писатель оставил огромное эпистолярное наследство, с частью которого вас тоже познакомит экспозиция. Творчество Чехова изучали более века писатели, критики, литературоведы и лингвисты. Каждая эпоха открывала для себя своего Чехова – эти процессы можно будет проследить на выставке «Кто Вы, доктор Чехов?».На открытии экспозиции главный библиотекарь отдела читальных залов расскажет о самых интересных экспонатах и пригласит гостей мероприятия поучаствовать в интерактивной литературной игре.Познакомиться с историко-документальной выставкой «Кто Вы, доктор Чехов?», посвященной 160-летию со дня рождения великого писателя и драматурга, можно будет с 29 января до 28 марта 2020 г. в режиме работы библиотеки.Запись на экскурсии по телефону 335-68-53, кроме понедельника (группа - не менее 10 человек), передает пресс-служба СОУНБ.