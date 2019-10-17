В областной библиотеке писатель Альбина Гумерова будет читать свою новую книгу

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В этом году у Гумеровой вышел сборник прозаических произведений "Дамдых". Книга о женщинах, о том, как они любят, ненавидят, радуются, страдают, ошибаются, не знают, что делать дальше.Яркие и трогательные отрывки из этой книги вы услышите на вечере в исполнении автора и актера Самарского театра «Город» Бориса Трейбича.Актерская читка пройдет в рамках выставочного проекта «Открытые эмоции», который приурочен к Всероссийскому литературному фестивалю им. МихаилаАнищенко, передает пресс-служба СОУНБ.