В области разрешено проведение официальных региональных и муниципальных спортивных соревнований

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Напомним, согласно Постановлению Губернатора Самарской области №164 от 14.07.2020 на территории Самарской области» с 15 июля разрешено проведение официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований.Сохраняются ограничения на иные массовые спортивные и физкультурно- спортивные мероприятия, а также на проведение неофициальных спортивных соревнований (не включенных в календарный план Министерства спорта РФ, министерства спорта Самарской области, городского округа или муниципального района).Ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и требований на объектах спорта при проведении соревнований несет администрация объекта и организаторы соревнований, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО