В новом аэропорту Саратова приземлился первый самолёт
18 августа 2019 17:32
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Тестовый полёт на Boeing 737-800 выполнила авиакомпания "Победа" из московского Внуково. На борту лайнера находилось порядка 180 человек. Среди них председатель Госдумы — уроженец Саратовской области — Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько, руководители ведомств и организаций, принимавших участие в строительстве аэропорта.
Как это принято в авиации при встрече нового рейса, пожарные автомобили сделали водную арку для приземлившегося самолёта.
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