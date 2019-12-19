В новогоднюю ночь и рождественскую ночь в Самаре усилят работу общественного транспорта

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1 января 2020 года после фейерверка на площади имени В.В. Куйбышева к 01:00 дополнительно будет подано 22 транспортных средства. Из них:- 9 трамвайных поездов по маршрутам: № 3 «Юнгородок – Ул. Чапаевская»; № 5 «Стадион «Самара Арена» - Ул. Чапаевская»; № 20 «Ул. Фадеева – Ул. Чапаевская»; № 22 «15 микрорайон – Ул. Красноармейская»;- 13 автобусов по маршрутам: № 2 «Автостанция «Аврора – Ул. Высоцкого»; № 5д «Губернский рынок – Поселок Сухая Самарка»; № 24 «Автостанция «Аврора» - Хлебная площадь»; № 34 «Завод «Металлург – Площадь Революции»; № 41 «15 микрорайон – Универмаг «Юность»; № 47 «Хлебная площадь – Юнгородок»; № 50 «Железнодорожный вокзал – Ул. Батайская»; № 61 «ТЦ «Колизей» - Хлебная площадь»; №67 «Микрорайон «Крутые Ключи - Железнодорожный вокзал».Также 1 января 2020 года после фейерверка на стадионе «Самара Арена» к 01:00 дополнительно подадут 18 транспортных средств. Из них:- 9 трамвайных поездов по маршрутам: № 5 «Стадион «Самара Арена» - Ул. Чапаевская»; № 7 «Стадион «Самара Арена» - Станция метро «Победа» - с последующим переключением на маршрут № 11 «Стадион «Самара Арена» - Автостанция «Аврора»; № 25 «Безымянская ТЭЦ – Стадион «Самара Арена»;- 9 автобусов по маршрутам: № 1 «Железнодорожный вокзал – Красная Глинка»; № 45 «Автостанция «Аврора» - пос. Жигулевские сады»; № 50 «Железнодорожный вокзал – Ул. Батайская»; № 51 «Станция метро «Кировская – Ул. Батайская»; № 67 «Микрорайон «Крутые Ключи - Железнодорожный вокзал».Посадочные площадки будут располагаться на действующих остановочных пунктах, расположенных вблизи главных площадок проведения праздничных мероприятий.Кроме того, до 04:30 будет продлена работа следующих автобусных маршрутов:- № 48д «Ул. Грозненская – Пригородный автовокзал»;- № 89 «Пос. НФС – Ул. Дзержинского»;- № 92 «Ул. Калининградская – Дворец спорта»;- № 96 «ТЦ «МЕГА» - Ул. Тухачевского»;- № 226 «Ул. Солнечная – Хлебная площадь»;- № 247 «Завод «Экран» - 6-й причал»;- № 261 «Завод «Экран» - 6-й причал»;- № 295 «ТЦ «МЕГА» - 6-й причал»;- № 297 «Завод «Экран» - 6-й причал».Также напоминаем, что движение общественного транспорта утром 1 января 2020 года начнется по расписанию выходного дня.А в ночь на Рождество (с 6 на 7 января 2020 года) кроме перевозки горожан от Покровского кафедрального собора, Храма во имя Петра и Павла, Храма в честь св. вмч. Георгия Победоносца и Кирилло-Мефодиевского собора, будет организована перевозка и от Софийского собора: по окончании праздничных богослужений в 02:00 – 02:30 предоставляются автобусы – организуется подача 5 единиц подвижного состава, передает пресс-служба горадминистрации.