В ночь с 11 на 12 ноября Российская телевизионная и радиовещательная сеть будет проводить технические работы

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С 29 ноября программы регионального телерадиоканала «Губерния» жители Самары смогут смотреть в «цифре». Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР – «Общественное телевидение России» (он входит в состав первого мультиплекса) утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00 на девятой кнопке. Региональные врезки будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. Контент врезок будут составлять новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона.Реализация проекта потребует перенастройки сети цифрового эфирного телевещания. В ночь с 11 на 12 ноября 2019 года Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) будет проводить технические работы. Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях приемного оборудования. В этом случае необходимо просто провести перенастройку телеканалов – автоматическую или ручную.За дополнительной информацией можно обратиться на сайт смотрицифру.рф, по телефону федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02 или телефону Самарской области: 8-800-707-61-23, передает пресс-служба горадминистрации.