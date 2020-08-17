В нектаринах, привезенных в Самарскую область из Узбекистана, выявлена калифорнийская щитовка

137

Наличие на плодах нектаринов живых особей калифорнийской щитовки подтверждено лабораторией Самарского филиала ФГБНУ ЦНМВЛ, куда для исследования были направлены образцы ввозимой продукции.Калифорнийская щитовка – один из наиболее опасных вредителей многих плодовых, ягодных, декоративных и лесных лиственных пород. Насекомое включено в список карантинных объектов для Российской Федерации. Наибольший вред калифорнийская щитовка наносит яблоне, груше, персику, сливе, и другим – всего около 270 видов растений из 84 семейств. Поселяясь значительными колониями на штамбе, ветвях, листьях и плодах, щитовка истощает деревья, вызывает растрескивание и отмирание коры, преждевременное опадание листьев, искривление и засыхание побегов, измельчание и деформацию плодов. На плодах и молодых побегах, в местах повреждения калифорнийской щитовкой, появляются характерные красные пятна. Сильно поврежденные деревья погибают.Ежегодно специалистами Управления Россельхознадзора по Самарской области, с целью выявления калифорнийской щитовки, проводятся обследования питомников, молодых и производственных садов, а также декоративных насаждений, в том числе с применением феромонных ловушек. На данный момент, по результатам обследований, случаев выявления калифорнийской щитовки на территории Самарской области выявлено не было.