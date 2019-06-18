В настоящее время на территории Самарской области функционирует 23 пляжа
18 июня 2019 18:33
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Выезжая на отдых к водоему, следует соблюдать правила безопасного поведения.
Помните, что алкоголь и купание – несовместимые вещи. Следите за детьми, не оставляйте их без присмотра на берегу и во время купания.
Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения. Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоёмах. Частой причиной гибели в воде также являются переутомление, перегревание, переохлаждение, алкогольное опьянение и другое.
В настоящее время на территории Самарской области функционирует 23 пляжа, из них:
- в Самаре – 5 (городские пляжи 1, 2, 4 очередей набережной, пляж в Загородном парке, пляж «Барбошина Поляна»);
- в Тольятти – 3 (пляж Центрального района, пляж МФК Фортуна, пляж базы отдыха «Стрежень»);
- в Ставропольском районе – 3 (2 пляжа в с. Ягодное, пляж санатория Волжский Утес);
- в Новокуйбышевске – 5 (пляжи Сакулино 1, Сакулино 2, озера Орлова, пляжи МАУ ДЦ Березки, МАУ ДТ Солнечный»);
- в Сызрани – 3 (городские пляжи № 1, 2, 3);
- в Отрадном – 1 (городской пляж «Остров Детства»);
- в Жигулёвске – 1 (городской пляж, мкр. Моркваши);
- в Чапаевске – 2 (пляж ДОЛ «Дружба», МБУ «ДЗОЦ «Молодая гвардия»).
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует внимательно изучить правила поведения на воде и неукоснительно следовать им во время отдыха:
- Не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут находиться опасные предметы.
- Купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями.
- Внимательно следите за поведением детей на пляже, не допускайте шалости в воде.
- Не оставляйте без присмотра детей, не умеющих плавать.
- Не купайтесь на водоемах в нетрезвом состоянии.
- Не заплывайте далеко от берега - рассчитывайте силы на обратный путь.
- Старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.
- Проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой.
- Если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не уплывайте на них далеко от берега.
- Не купайтесь в одиночку.
- Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.
Если во время купания с вами все же произошла непредвиденная ситуация, помните, главное – не поддаваться панике. При возникновении опасных обстоятельств следуйте следующим простым правилам.
Если случилась судорога:
- если рядом есть люди – позовите их на помощь;
- постарайтесь глубоко вдохнуть, расслабиться и свободно погрузиться в воду лицом вниз. Возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной ноги, с силой согните колено, а затем выпрямите ногу с помощью рук. Повторяйте это несколько раз, пока возможно задерживать дыхание;
- при продолжении судорог - до боли щипайте пальцами мышцу;
- после прекращения судорог смените стиль плавания или некоторое время полежите на спине, массируя руками ногу, затем медленно плывите к берегу.
Если вы захлебнулись водой:
- не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;
- затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
- восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;
- при необходимости позовите людей на помощь.
Крайне важно уметь помочь себе самому в случае возникновения экстремальной ситуации, но не менее важно и знать, как спасти других, если самостоятельно они этого сделать не могут.
Если вы увидели тонущего человека:
- привлеките внимание окружающих громким криком, вызовите «Скорую помощь» и, скинув одежду и обувь, доплывите до утопающего;
- спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас кидайте в воду по возможности ближе к утопающему;
- если человек находится в воде вертикально или лежит на животе, подплывите к нему сзади и за волосы (либо просунув руку под подбородок) приподнимите ему голову, перевернув на спину, чтобы лицо находилось над водой. Если человек лежит на спине, подплывайте со стороны головы;
- если утопающий погрузился на дно, оглянитесь вокруг, запомните ориентиры на берегу, чтобы течение не отнесло вас от места погружения, затем начинайте искать утонувшего под водой;
- если утонувший не дышит, прямо в воде сделайте ему несколько вдохов «изо рта в рот» и, подхватив его одной рукой за подбородок, плывите к берегу.
Мероприятия первой помощи должны выполняться быстро:
- проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и носоглотки;
- путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в дыхательные пути;
- после этого уложите пострадавшего на спину, при отсутствии дыхания или сердечной деятельности проведите искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
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