В налоговых инспекциях Самарской области стартовал марафон рабочих суббот по вопросам исполнения налоговых уведомлений

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Налоговая служба региона приглашает самарцев в инспекции в первую и третью субботу сентября - 7 и 21 сентября - проконсультироваться по вопросам исполнения полученных налоговых уведомлений, при этом обращается внимание, что 14 и 28 сентября прием налогоплательщиков не проводится. Как сообщили в УФНС России по Самарской области, более 2 млн сводных налоговых уведомлений по оплате имущественных налогов уже направлено жителям Самарской области – собственникам земельных участков, объектов недвижимости, транспортных средств. Первыми уведомления в электронном виде получили пользователи «Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте ФНС России, остальным уведомления поступают заказным письмом через почтовые отделения.Задать свои вопросы в сфере имущественных налогов граждане смогут специалистам налоговых инспекций 7 и 21 сентября 2019 года с 10.00 до 15.00 часов. При наличии паспорта желающих подключат к первому помощнику налогоплательщика – электронному сервису на сайте ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика", где представлена подробная информация об объектах налогообложения с подробными расчетами и суммой начисленных имущественных налогов, льготах и задолженности. Кроме того, выбрать удобное время посещения инспекции можно и в будние дни - в режиме рабочей недели налоговые инспекции Самарской области для удобства налогоплательщиков работают каждые вторник и четверг по продленному графику - с 9.00 до 20.00 часов.Необходимо напомнить, что с этого года форма налогового уведомления значительно упрощена - в уведомлении теперь указываются полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства, при этом отдельный платёжный документ (квитанция) не направляется. Если ранее в уведомлении указывались все объекты имущества налогоплательщика, теперь только то имущество, по которому исчислен налог. В налоговом уведомлении теперь нет сведений об объектах имущества, по которым не предъявляются налоговые платежи, например, если гражданин использует налоговую льготу, которая освобождает его от уплаты налога.Оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 2 декабря 2019 года, с 3 декабря начисляются пени за каждый день просрочки платежа, передает пресс-служба облправительства.