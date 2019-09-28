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Новости /  Общество /  Социум  

В музее прошел вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного конструктора Дмитрия Ильича Козлова

28 сентября 2019 14:52
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Под непосредственным руководством Сергея Королёва он прошёл путь от рядового инженера до первого заместителя главного конструктора.
Дмитрий Ильич Козлов – ведущий советский и российский конструктор ракетно-космической техники, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и двух Государственных премий, почетный генеральный конструктор куйбышевского (а позднее – самарского) «ЦСКБ-Прогресс». Под непосредственным руководством Сергея Королёва он прошёл путь от рядового инженера до первого заместителя главного конструктора, став одним из крупнейших организаторов ракетно-космической отрасли страны.

«Говоря о Дмитрии Ильиче Козлове, нельзя не сказать, что статус дважды Героя Социалистического Труда, статус Почетного гражданина Самары и Самарской области был дан ему не только за работу на благо страны и космоса, но в первую очередь за его удивительное человеческое отношение, — сказал на встрече заместитель директора музея по развитию Владислав Лихачев. — Будучи начальником ЦСКБ и генеральным конструктором, Дмитрий Ильич в первую очередь заботился о людях, которые создавали эти уникальные космические аппараты и ракеты. Мы все хорошо знаем о вкладе Дмитрия Ильича в развитие города, его социальной сферы. До сих пор, спустя столько лет после его ухода из жизни, дома на проспекте Ленина носят имя «козловских». Будучи звёздным по статусу, он в первую очередь был скромным простым человеком, разделявшим чаяния самого рядового сотрудника «ЦСКБ-Прогресс».

Дмитрий Козлов более 50 лет проработал в нашем городе, руководя конструкторским бюро. Он доработал Р-7 и осуществлял контроль над ее серийным выпуском. Знаменитая «семерка», изначально задуманная как боевая ракета для создания ракетно-ядерного щита СССР, впоследствии в своей модификации (трехступенчатой Р-7А) легла в основу «мирной» космонавтики и вывела на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли (1957) и первого человека – Юрия Алексеевича Гагарина (1961).

Всего за период 1957-2000 гг. на базе Р-7 было создано и успешно запущено в космос более 1800 ракет-носителей: «Восток», «Молния», «Восход», «Союз».

На вечере памяти журналист-краевед Валерий Ерофеев, один из авторов книги о Д.И. Козлове «Конструктор космической верфи», рассказал о своих встречах с выдающимся конструктором и представил его биографию в сопровождении фотоматериалов. Среди них встречались редкие кадры, дающие своеобразный срез того времени, когда ракетно-космическая тематика страны только зарождалась: вагоны-теплушки, в которых советские ракетчики жили на 5-м научно-исследовательском испытательном полигоне Министерства обороны СССР «Заря» (современный космодром «Байконур»), общий вид стартового комплекса «семёрки», «закрытые» цеха завода «Прогресс» в Куйбышеве, а также фотографии Дмитрия Ильича Козлова – одного из самых засекреченных конструкторов страны – с членами Совета главных конструкторов: конструктором космических ракет Сергеем Павловичем Королёвым, конструктором двигателей Валентином Петровичем Глушко, конструктором стартовых комплексов Владимиром Павловичем Барминым, конструктором автономных систем управления Николаем Алексеевичем Пилюгиным и другими ведущими специалистами ракетно-космической отрасли.

Дмитрий Ильич Козлов был одним из первых специалистов, осматривавших спускаемый аппарат космического корабля «Восток» после приземления Юрия Гагарина, и забрал оттуда тюбики с космической пищей — один из них находится сейчас в фондах музея им. П.В. Алабина.

Особую часть в фотоэкспозиции составили куйбышевские коллеги Дмитрия Ильича, ведь не секрет, что он создал в нашем городе сплоченную команду, позволившую выпускать по одной баллистической ракете «Р-7» в неделю. Среди них – директор завода «Прогресс», вместе с которым Козлов налаживал серийный выпуск «семёрки», Виктор Яковлевич Литвинов, первые заместители главного конструктора Владимир Михайлович Сайгак, Геннадий Петрович Аншаков, Александр Михайлович Солдатенков, Александр Васильевич Чечин и другие славные специалисты, чей самоотверженный труд во многом определял работу ракетно-космической отрасли нашей страны.

На встрече присутствовали ближайшие родственники знаменитого конструктора, они также поделились воспоминаниями о Д.И. Козлове, передает пресс-служба минкультуры СО. 
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