В музее им. П.В. Алабина прошла презентация нового экспоната из археологических фондов – закладной генуэзской плиты
16 октября 2019 19:12
355
Уникальный и ранее неизвестный научному сообществу памятник генуэзской эпиграфики, декоративной каменной резьбы и пластики поступил в музей на постоянное хранение в августе 2019 года из управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
«Была проведена серьёзная работа по передаче объекта музею имени Алабина. Приятно видеть конечный результат нашей деятельности — наследие на месте, под охраной. Теперь этот знаковый объект доступен для всех наших граждан», — поделился своими эмоциями врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко.
Плита была найдена в селе Шигоны Самарской области в ходе проведения работ по благоустройству территории у здания Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр «Учебный филиал «Шигонский» при храме во имя Архистратига Михаила». Глава муниципального района Шигонский Сергей Строев рассказал: «Плита была найдена случайно при благоустройстве территории. Никто даже не догадывался, что она имеет такую историческую ценность».
«Несколько лет плита находилась в Детском епархиальном центре; затем мы передали её в Самару», — сообщил Благочинный церквей Шигонского Архангельского храма с. Шигоны протоиерей Николай Кибалюк.
Памятник генуэзской эпиграфики, декоративной каменной резьбы и пластики выполнен на Крымском полуострове в городе Каффа (современная Феодосия) около 1467 года. В настоящее время учеными предложено несколько вариантов прочтения поврежденного латинского текста на плите.
«Нам ещё предстоит узнать, каким образом эта генуэзская плита совершила путешествие в Шигонский район и оказалась там. Это работа для исследователей, историков и краеведов, но находка однозначно занимает достойное место в нашем музее», - подвел итог директор музея им. П.Алабина Владимир Лисейчев. Директор пригласил воспитанников Детского епархиального образовательного центра с. Шигоны на экскурсию.
Познакомиться с удивительной находкой жители и гости Самары могут на основной экспозиции музея, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 октября 2019 21:35
Родители дошкольников смогут добавить в свои заявления шесть учреждений. Социум
95
16 октября 2019 19:12
Плита была найдена в селе Шигоны Самарской области в ходе проведения работ по благоустройству территории. Социум
349
16 октября 2019 18:09
На выставке будут демонстрироваться современные научные и промышленные достижения в области средств безопасности и охраны труда. Социум
141
Здравоохранение
16 октября 2019 13:48
Теперь после выписки ему потребуется постоянное наблюдение у офтальмолога. Здравоохранение
191
15 октября 2019 23:14
14 октября 2019 18:45
В Самарской области с 2019 года реализуется проект Укрепление общественного здоровья в рамках Национального проекта Демография. Здравоохранение
401
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14565
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14498
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14512
Туризм
14 октября 2019 10:34
Премиальных отелей и SPA в Крыму не так много. Пожалуй, одним из лучших из них является MRIYA RESORT&SPA. Туризм
56
9 октября 2019 13:08
Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
71
8 октября 2019 13:28
Планируется, что рейсы будут происходить дважды в неделю. Туризм
600
Образование
10 октября 2019 10:35
С января 2019 г. он возглавляет Самарский университет с приставкой "врио". Образование
259
9 октября 2019 15:55
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в... Образование
377
9 октября 2019 10:47
Стипендии они получат за достижения в учебной и научной деятельности. Образование
343
Культура
16 октября 2019 20:33
В постановке принимают участие студенты театрального факультета СГИКа, режиссер постановки - Александр Мальцев. Культура
84
16 октября 2019 18:34
Открытие выставки посетили чрезвычайный и полномочный посол Мексики госпожа Норма Пенсадо, а также атташе по вопросам культуры и образования посольства... Культура
143
16 октября 2019 16:59
Условием создания виртуального концертного зала было наличие соответствующей материально-технической базы, высокоскоростного Интернета и квалифицированных... Культура
146
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15249
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
179
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
239
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
230
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
269
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
366
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
713
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
541
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
492
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
768
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
991
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1609
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1121
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1371
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1567
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1009
Мероприятия