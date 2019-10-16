В музее им. П.В. Алабина прошла презентация нового экспоната из археологических фондов – закладной генуэзской плиты

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16 октября состоялась официальная презентация нового экспоната музея им. П.Алабина – закладной генуэзской плиты. На мероприятии присутствовали врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, глава муниципального района Шигонский, Благочинный церквей Шигонского Архангельского храма с. Шигоны протоиерейУникальный и ранее неизвестный научному сообществу памятник генуэзской эпиграфики, декоративной каменной резьбы и пластики поступил в музей на постоянное хранение в августе 2019 года из управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.«Была проведена серьёзная работа по передаче объекта музею имени Алабина. Приятно видеть конечный результат нашей деятельности — наследие на месте, под охраной. Теперь этот знаковый объект доступен для всех наших граждан», — поделился своими эмоциями врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко.Плита была найдена в селе Шигоны Самарской области в ходе проведения работ по благоустройству территории у здания Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр «Учебный филиал «Шигонский» при храме во имя Архистратига Михаила». Глава муниципального района Шигонский Сергей Строев рассказал: «Плита была найдена случайно при благоустройстве территории. Никто даже не догадывался, что она имеет такую историческую ценность».«Несколько лет плита находилась в Детском епархиальном центре; затем мы передали её в Самару», — сообщил Благочинный церквей Шигонского Архангельского храма с. Шигоны протоиерей Николай Кибалюк.Памятник генуэзской эпиграфики, декоративной каменной резьбы и пластики выполнен на Крымском полуострове в городе Каффа (современная Феодосия) около 1467 года. В настоящее время учеными предложено несколько вариантов прочтения поврежденного латинского текста на плите.«Нам ещё предстоит узнать, каким образом эта генуэзская плита совершила путешествие в Шигонский район и оказалась там. Это работа для исследователей, историков и краеведов, но находка однозначно занимает достойное место в нашем музее», - подвел итог директор музея им. П.Алабина Владимир Лисейчев. Директор пригласил воспитанников Детского епархиального образовательного центра с. Шигоны на экскурсию.Познакомиться с удивительной находкой жители и гости Самары могут на основной экспозиции музея, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства