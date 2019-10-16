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Новости /  Общество /  Социум  

В музее им. П.В. Алабина прошла презентация нового экспоната из археологических фондов – закладной генуэзской плиты

16 октября 2019 19:12
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Плита была найдена в селе Шигоны Самарской области в ходе проведения работ по благоустройству территории.
16 октября состоялась официальная презентация нового экспоната музея им. П.Алабина – закладной генуэзской плиты. На мероприятии присутствовали врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко, глава муниципального района Шигонский Сергей Строев, Благочинный церквей Шигонского Архангельского храма с. Шигоны протоиерей Николай Кибалюк.

Уникальный и ранее неизвестный научному сообществу памятник генуэзской эпиграфики, декоративной каменной резьбы и пластики поступил в музей на постоянное хранение в августе 2019 года из управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

«Была проведена серьёзная работа по передаче объекта музею имени Алабина. Приятно видеть конечный результат нашей деятельности — наследие на месте, под охраной. Теперь этот знаковый объект доступен для всех наших граждан», — поделился своими эмоциями врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко.

Плита была найдена в селе Шигоны Самарской области в ходе проведения работ по благоустройству территории у здания Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр «Учебный филиал «Шигонский» при храме во имя Архистратига Михаила». Глава муниципального района Шигонский Сергей Строев рассказал: «Плита была найдена случайно при благоустройстве территории. Никто даже не догадывался, что она имеет такую историческую ценность».

«Несколько лет плита находилась в Детском епархиальном центре; затем мы передали её в Самару», — сообщил Благочинный церквей Шигонского Архангельского храма с. Шигоны протоиерей Николай Кибалюк.

Памятник генуэзской эпиграфики, декоративной каменной резьбы и пластики выполнен на Крымском полуострове в городе Каффа (современная Феодосия) около 1467 года. В настоящее время учеными предложено несколько вариантов прочтения поврежденного латинского текста на плите.

«Нам ещё предстоит узнать, каким образом эта генуэзская плита совершила путешествие в Шигонский район и оказалась там. Это работа для исследователей, историков и краеведов, но находка однозначно занимает достойное место в нашем музее», - подвел итог директор музея им. П.Алабина Владимир Лисейчев. Директор пригласил воспитанников Детского епархиального образовательного центра с. Шигоны на экскурсию.

Познакомиться с удивительной находкой жители и гости Самары могут на основной экспозиции музея, передает пресс-служба облправительства. 


Фото:    пресс-служба облправительства
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