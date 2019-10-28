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Новости /  Общество /  Социум  

В музее им. П.В. Алабина откроется выставка «Коллекционируя Самару»

28 октября 2019 17:07
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Посетителям представят редкие музейные предметы, которые отражают становление Самары в различных аспектах с конца XIX века по настоящее время.
29 октября в 14:00 Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина на основе уникальных материалов из фондовых собраний представит посетителям редкие музейные предметы, которые отражают становление Самары в различных аспектах с конца XIX века по настоящее время.

На выставке будет продемонстрировано богатство и разнообразие музейных коллекций. Посетители смогут увидеть одни из самых ранних предметов, поступивших в музей, а также проследить хронологию превращения Самары в крупный центр промышленности, культуры и науки Поволжья.

Выставка позволит посетителям через музейные предметы совершить путешествие в прошлое Самары, встретиться с выдающимися личностями города и стать свидетелями ключевых событий.

После знакомства с экспонатами у посетителей будет возможность проверить свои знания об истории города с помощью интерактивных игр.

Выставка приурочена к 195-летию со дня рождения основателя музея – П.В.Алабина и будет интересна как взрослому населению, так и учащимся школ и вузов, передает пресс-служба облправительства. 
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