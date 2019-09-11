В музее Эльдара Рязанова пройдет лекторий «История одного фильма»

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Лекции состоятся 12 и 26 сентября, 17 и 31 октября (по четвергам) в 19.00 в музее Э. Рязанова (ул. Фрунзе, 120).12 сентября – «Девушка без адреса» и мифология труда при социализме.Фильм «Девушка без адреса», несмотря на зрительский успех в год выхода (1958), со временем затерялся на фоне других, более популярных работ Рязанова. Но сейчас, спустя 60 лет после создания, эта картина неожиданно смотрится как точный и актуальный взгляд на феномен труда и трудовых отношений далеко не только в Советском Союзе 1950-х годов. Трагикомические приключения юной девушки в Москве в поисках работы будут понятны зрителю XXI века – об этом пойдет речь на первой лекции цикла.26 сентября – «Берегись автомобиля» и будни советского Робин Гуда.История Деточкина навсегда покорила сердце отечественного кинозрителя. О том, что скрывается за городской легендой о благородном автоугонщике, расскажут в ходе лекции, посвященной созданию фильма «Берегись автомобиля».17 октября – Трудности советского трюкового кино: ленивый лев Эльдара Рязанова.При съемках фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», а также некоторых других своих фильмов, Эльдар Рязанов столкнулся с проблемами постановки тех или иных трюков. Как сбросить огромный диван на головы «французов», проскочить под мчащимся грузовиком-трубовозом и посадить самолет на шоссе? Ответы на эти и другие вопросы о трюковом кино можно узнать на этой лекции.31 октября – «Дорогая Елена Сергеевна» и трансформация образа подростка в позднесоветском кино.В 1988 году на экраны вышла социальная драма "Дорогая Елена Сергеевна", ставшая первым молодежным фильмом Рязанова. На лекции расскажут о том, как работать с подростками на съемочной площадке, как трансформируется образ школьника в позднесоветском кинематографе.Подробнее о лекциях можно узнать по телефонам: 8 (846) 332-05-16,332-05-17, передает пресс-служба горадминистрации.