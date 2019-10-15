В музее "Детская картинная галерея" откроется «Выставка про мальчишек»
15 октября 2019 12:21
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На своих картинах дети, как всегда, рисуют то, что любят, чем вдохновляются и о чём мечтают. Поэтому эта выставка – хороший способ познакомиться с миром мальчишеских увлечений и привязанностей. Под одну из самых значимых частей этого мира, которая занята кораблями, путешествиями, горами и морями, отдан зеркальный зал музея. Кроме детских рисунков, здесь есть экспонаты из уже осуществившейся «мечты», которая стала чей-то профессией: туристическое снаряжение лагеря «Большое приключение» путешественников Дмитрия и Матвея Шпаро, несколько моделей пароходов и танкеров, судовые керосиновые фонари и машинный телеграф (фонды Музея истории города).
Для «Выставки про мальчишек» из фондов музея выбрано полторы сотни картин, рисунков, керамики и мелкой пластики, которые создавали мальчишки на протяжении последних 40 лет. Отбирая работы, кураторы постарались как можно шире показать разнообразие мальчишеских интересов. Поэтому ни жанрового, ни тематического однообразия на этой выставке зритель не найдёт. За одними работами легче угадывается мужской взгляд на мир, за другими – нежными портретами и пастельными букетами, обнаружить мальчишку-художника бывает неожиданно. Поэтому, наверняка, перед зрителями возникнут вопросы: есть ли разница между рисунками мальчиков и девочек, а если есть, то в чём она заключена и так ли она очевидна. Для проверки интуиции среди всех работ выставки помещены три картины девочек, которые предстоит найти зрителям.
Кроме знакомства с интересами современных мальчишек, на выставке есть зал с фотографиями из прошлого века, его начала. Стремительно растущие скорости, которые открыли новые возможности и требовали силы, смелости и изобретательности, оказались по душе многим мужчинам. Ателье Карла Буллы и другие фотографы ловили в свои объективы самые знаковые события и самых ярких и модных героев своего времени. На этих снимках – автомобильные гонки, старты аэропланов, демонстрация мотоциклов, конькобежцы, шахматисты, борцы и члены Императорского Всероссийского аэроклуба. Помимо фотографий на выставке можно увидеть фотоаппараты начала и середины XX века из частной самарской коллекции и сфотографироваться в декорациях старинного фотоателье (для этого зала художники музея сделали копию воздушного шара).
По соседству с детскими и подростковыми работами на выставке представлены два профессиональных художника – Вячеслав Квитко и Юрий Ивукин, которые работают с деревом и металлом. Вячеслав Квитко – резчик по дереву, член Творческого союза художников России, больше 30 лет увлекается резьбой по дереву, а с 2013 года сделал это своей профессией. Кроме традиционной резьбы по дереву, которая поражает своей отточенной техникой и постоянным поиском новых образов, мастер экспериментирует, неожиданно сочетая дерево с разными фактурами металла, вживляя в свои работы часовые механизмы, кованые гвозди, ключи и всякие мелочи, обретающие в его работах новый смысл и новую жизнь. Умение посмотреть свежим взглядом на привычные и повседневные вещи, увидеть в них
другие возможности и поделиться со зрителем этой радостью «угадывания» роднит Вячеслава Квитко и Юрия Ивукина. И именно эта «свежесть» взгляда
подтолкнула пригласить этих художников в «Выставку про мальчишек». С Юрием Ивукиным музей дружит уже много лет, его картины, скульптуры и арт-объекты, стиль которых сам автор иногда в шутку называет «шындр-мындр», участвовали во многих экспозициях Детской картинной галереи. На этой выставке можно увидеть его разнообразных «буратин», скульптуры из проволоки и несколько работ из дерева.
Самой подходящей темой для «словаря искусств» – небольшого зала, который есть на каждой выставке музея, стало кинетическое искусство. Художники-кинетисты занимаются тем, что приводят в движение традиционно статичную скульптуру, используя для этого силу ветра, моторы и любые другие способы. В этом зале представлено видео с работами классиков этого направления – Александра Колдера, Жана Тэнгли и Николя Шоффера, и современных кинетистов – Энтони Хоу, Тео Янсена, Ю-Рам Чу и Даниэла Вурцеля, некоторые из которых являются ещё и изобретателями.
«Выставка про мальчишек» будет работать в Детской картинной галерее по адресу ул.Куйбышева, 139 до конца ноября, передает пресс-служба музея "Детская картинная галерея".
Фото: пресс-служба музея "Детская картинная галерея"
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