В музее Алабина открылась выставка «Хлебосольная встреча», посвященная традиционной гастрономической культуре
11 октября 2019 21:11
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Встреча гостей всегда сопровождалась специальной ритуальной пищей, которая дала названия многим праздникам, таким как Сочельник, Масленица, Мясное воскресенье.
«Хлебосольная встреча» посвящена тому, каким образом крестьяне хранили продукты питания, как подавали блюда на стол, какую посуду использовали.
«Выставка очень тёплая, добрая и душевная. Гость в доме – это всегда повод достать всё самое лучшее. Гостей встречают с любовью. Эти традиции идут из глубины веков и сохранились у нас по сей день», – сказал на открытии директор музея Владимир Лисейчев.
Выставка продлится до 1 декабря, в режиме работы музея.
В рамках выставки пройдут экскурсии, творческие занятия и мастер-классы для детей, передает пресс-служба минкультуры СО.
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