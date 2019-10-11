В музее Алабина открылась выставка «Хлебосольная встреча», посвященная традиционной гастрономической культуре

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Основу предметного ряда составляют экспонаты из этнографической коллекции музея, которые демонстрируют большое разнообразие предметного мира традиционной культуры. Среди них – посуда для приготовления и хранения пищи, в том числе национальная. Центр экспозиции – русская печка, с которой в доме было связано немало традиций. О том, что готовили в печи, и какие народные приметы связаны с этим важнейшим атрибутом крестьянской избы, посетители смогут узнать на выставке. Предметный ряд сопровождается рецептами национальных блюд.Встреча гостей всегда сопровождалась специальной ритуальной пищей, которая дала названия многим праздникам, таким как Сочельник, Масленица, Мясное воскресенье.«Хлебосольная встреча» посвящена тому, каким образом крестьяне хранили продукты питания, как подавали блюда на стол, какую посуду использовали.«Выставка очень тёплая, добрая и душевная. Гость в доме – это всегда повод достать всё самое лучшее. Гостей встречают с любовью. Эти традиции идут из глубины веков и сохранились у нас по сей день», – сказал на открытии директор музеяВыставка продлится до 1 декабря, в режиме работы музея.В рамках выставки пройдут экскурсии, творческие занятия и мастер-классы для детей, передает пресс-служба минкультуры СО.