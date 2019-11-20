В московском метрополитене откроется фотовыставка «Самарская область. Просто полюбить»

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На фотографиях изображены волжские просторы, многогранная архитектура и величественные святыни земли Самарской. Выставку украсят 30 фоторабот, дизайн-макет, которых разработан государственным бюджетным учреждением Самарской области «Туристский информационный центр», подведомственным министерству культуры Самарской области.Это уже второй совместный проект Полномочного представительства Губернатора Самарской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и ГУП «Московский метрополитен». Работа выставки продлится до 21 декабря 2019 года. Вход свободный.Андрей Когтев, вице-губернатор, полномочный представитель Губернатора Самарской области при Президенте РФ и Правительстве РФ:«Наша задача - показать с помощью фотовыставки природное, культурное и архитектурное наследие, которым обладает Самарская область, раскрыть её современный облик. Конечно, это далеко не всё, чем богат регион, и мы полагаем, что фотопроект вызовет неподдельный интерес к самостоятельному изучению гостями и жителями Москвы ещё неизведанных ими мест Самарской губернии», передает пресс-служба облправительства.