В минувшие выходные жители Самарской области стали гостями фестиваля «Безопасный город»
30 сентября 2019 12:21
162
В минувшую субботу Струковский парк Самары стал площадкой для масштабной акции - III Всероссийского фестиваля Росгвардии «Безопасный город». В рамках акции, которая проводится в регионах нашей страны по инициативе Директора Росгвардии жители и гости нашего города смогли лучше узнать о специфике различных подразделений силового ведомства.
В рамках праздника было организовано несколько демонстрационных площадок. Так, на экспозиции Центра лицензионно-разрешительной работы гости фестиваля смогли узнать о новеллах российского оружейного законодательства, получить консультации по вопросам, связанным с частной детективной и охранной деятельностью, а также приобретением, хранением и ношением гражданского огнестрельного оружия. Изюминкой данной площадки стала выставка одного из ведущих оружейных салонов Самары.
На площадке Управления вневедомственной охраны можно было увидеть образцы самых передовых технологий, которые помогают обеспечивать безопасность имущества организаций и граждан, узнать о том, как заключить договор на охрану квартиры, дома или гаража. Эксперты Росгвардии отвечали на все, даже самые каверзные вопросы, связанные с этим направлением деятельности.
Особое внимание гостей акции «Безопасный город» привлекли показательные выступления сотрудников ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Сотрудники специальных подразделений проходят глубокую и основательную специальную, физическую и психологическую подготовку. Зрители смогли увидеть, как нарабатываются навыки бойцов ОМОН, которые продемонстрировали броски, болевые приемы, приемы рукопашного боя с холодным оружием и подручными предметами. Кроме того, в рамках своей экспозиции, бойцы специального подразделения развернули выставку оружия и специальной техники, стоящей на вооружении транспортного ОМОН, продемонстрировали экипировку и снаряжение инженерно-технических групп и боевых пловцов.
Для юных зрителей была организована серия спортивных состязаний. На протяжении всего фестиваля развлекал его гостей оркестр Управления Росгвардии по Самарской области.
- Идея проведения этого праздника принадлежит нашему Директору - генералу армии Золотову, - подчеркнул начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор Александр Эсауленко. - Цель данного фестиваля – показать жителям нашего города, какими возможностями обладают наши подразделения. Благодаря сегодняшней акции жители Самары и ее гости смогли не только познакомиться с подразделениями, которые входят в состав Росгвардии, но и получше узнать о специфике их службы? сообщает пресс-служба ведомства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 сентября 2019 18:01
Сверхплановые расходы возникли в связи с повышением платы за проезд в общественном транспорте сразу в нескольких городах. Социум
26
30 сентября 2019 17:46
Актёр Павел Устинов не согласен с вердиктом апелляционной инстанции. Социум
54
30 сентября 2019 17:13
В начале октября авиакомпании Azur Air и iFly запустят новые международные рейсы из аэропорта Курумоч в аэропорт города Санья. Социум
83
Здравоохранение
29 сентября 2019 14:10
Беспроводные и проводные наушники рекомендуется использовать не более двух-трёх часов в день Здравоохранение
350
29 сентября 2019 11:43
Он не позволяет уничтожать опасные бактерии. Здравоохранение
403
26 сентября 2019 20:13
Девочку из США привезли на обследование в Россию. Луна Феннер родилась с родимым пятном на лице. Здравоохранение
408
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14467
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14420
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14437
Туризм
25 сентября 2019 13:51
В их числе фестивали еды, музыки, моды. Туризм
261
23 сентября 2019 11:58
Время полета составит 10 часов. Туризм
391
11 сентября 2019 09:10
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
389
Образование
29 сентября 2019 10:52
Его проведет француженка Жюльет Карс. Образование
293
27 сентября 2019 14:31
За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области. Образование
419
26 сентября 2019 16:08
Ученые обсудят актуальные вопросы философии. Образование
365
Культура
30 сентября 2019 12:14
Показ прошел в рамках федерального проекта ЗнаменитостиДетям.РФ. Культура
144
29 сентября 2019 12:47
Горожанам напоминают о перекрытии ряда дорог. Культура
814
28 сентября 2019 13:40
Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен",... Культура
519
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15164
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
67
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
156
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
145
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
464
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
442
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
615
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
434
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
910
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
513
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1159
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
823
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1082
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1274
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
692
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2559
Мероприятия