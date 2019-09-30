В минувшие выходные жители Самарской области стали гостями фестиваля «Безопасный город»

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В минувшую субботу Струковский парк Самары стал площадкой для масштабной акции - III Всероссийского фестиваля Росгвардии «Безопасный город». В рамках акции, которая проводится в регионах нашей страны по инициативе Директора Росгвардии жители и гости нашего города смогли лучше узнать о специфике различных подразделений силового ведомства.В рамках праздника было организовано несколько демонстрационных площадок. Так, на экспозиции Центра лицензионно-разрешительной работы гости фестиваля смогли узнать о новеллах российского оружейного законодательства, получить консультации по вопросам, связанным с частной детективной и охранной деятельностью, а также приобретением, хранением и ношением гражданского огнестрельного оружия. Изюминкой данной площадки стала выставка одного из ведущих оружейных салонов Самары.На площадке Управления вневедомственной охраны можно было увидеть образцы самых передовых технологий, которые помогают обеспечивать безопасность имущества организаций и граждан, узнать о том, как заключить договор на охрану квартиры, дома или гаража. Эксперты Росгвардии отвечали на все, даже самые каверзные вопросы, связанные с этим направлением деятельности.Особое внимание гостей акции «Безопасный город» привлекли показательные выступления сотрудников ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Сотрудники специальных подразделений проходят глубокую и основательную специальную, физическую и психологическую подготовку. Зрители смогли увидеть, как нарабатываются навыки бойцов ОМОН, которые продемонстрировали броски, болевые приемы, приемы рукопашного боя с холодным оружием и подручными предметами. Кроме того, в рамках своей экспозиции, бойцы специального подразделения развернули выставку оружия и специальной техники, стоящей на вооружении транспортного ОМОН, продемонстрировали экипировку и снаряжение инженерно-технических групп и боевых пловцов.Для юных зрителей была организована серия спортивных состязаний. На протяжении всего фестиваля развлекал его гостей оркестр Управления Росгвардии по Самарской области.- Идея проведения этого праздника принадлежит нашему Директору - генералу армии Золотову, - подчеркнул начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор Александр Эсауленко. - Цель данного фестиваля – показать жителям нашего города, какими возможностями обладают наши подразделения. Благодаря сегодняшней акции жители Самары и ее гости смогли не только познакомиться с подразделениями, которые входят в состав Росгвардии, но и получше узнать о специфике их службы? сообщает пресс-служба ведомства.