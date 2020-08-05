В мини-технопарк «Квантум» в Нефтегорске поступило оборудование

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Учиться нестандартно мыслить, получать актуальные инженерно-технические знания, знакомиться с современными технологиями здесь смогут не только ребята школьного возраста, но и дошколята.В рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, сюда уже поступило новое оборудование и завершается ремонт помещений технопарка.Накануне представители родительской общественности посетили Центр «Радуга», ознакомились с проектом будущего мини-технопарка «Квантум», осмотрели кабинеты, в которых ведутся ремонтные работы, поставленное в образовательное учреждение оборудование, поделились идеями и предложениями.Задачу развивать сеть детских технопарков и создавать центры цифрового развития детей поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Данная работа ведется как за счет средств федерального, так и регионального бюджетов. По итогам реализации национального проекта «Образование» в Самарской области в 2019 году начали работу 45 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в 24 школах региона переоснащены кабинеты технологии, созданы 19 мини-технопарков. До конца 2022 года в Самарской области откроются 2 детских технопарка «Кванториум» (Новокуйбышевск, Сызрань), еще 115 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и 63 детских мини-технопарка, а в 279 школах и учреждениях среднего профессионального образования будет создана цифровая образовательная среда.Мини-технопарки или мини-кванториумы представляют собой уникальную среду ускоренного развития ребенка по актуальным инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям. Здесь дети работают с приборами и оборудованием, учатся делать что-то своими руками, приобретают нужные навыки, решают (под руководством опытных наставников - представителей бизнеса и промышленности) реальные производственные задачи. Стать воспитанником мини-технопарка может каждый, кто готов к изменениям, хочет обучиться чему-то новому, саморазвиваться.В Нефтегорске будут представлены 4 кванта: VR/AR/MR (квант искусственной реальности: виртуальной, дополненной, смешанной), «Хай-тек цех» (работа со станками, 3D-печать и др. цифровое оборудование), IT-технологий (образовательные наборы и техническая база для креативных идей), робототехника (квант для любителей конструирования).Пока в помещениях идут ремонтные работы, оборудование проходит через первые тестирования и пробы. В середине июля представители компании «Hotline-service» из г.Санкт-Петербурга и г.Краснодара выполнили работы по монтажу и пуско-наладке фрезерного и лазерного станков. Также специалисты осмотрели кабинеты, дали рекомендации по размещению оборудования для эффективной эксплуатации, указали на моменты, связанные с техникой безопасности.Каждый кабинет продуман до мелочей и для ребят будут созданы комфортные и безопасные условия.«Планируем через две недели закончить ремонт и приступить к установке оборудования. Надеемся, что уже сентябре начнутся полноценные занятия», - поделилась руководитель ЦДТ «Радуга» Ирина Образцова, передает пресс-служба облправительства.