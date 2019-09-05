В мэрии прокомментировали обыск в администрации Октябрьского района Самары

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"По информации администрации Октябрьского внутригородского района, в настоящее время в здании администрации правоохранительные органы проводят проверку, - сообщили в мэрии. - Администрация района оказывает содействие в предоставлении всех необходимых сведений и документов".Ранее в Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела. Речь идет о коррупционном преступлении. В рамках расследования и начался обыск. Обвинение могут предъявить одному из сотрудников районной администрации.Фото из открытых источников