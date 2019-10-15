В лесу возле Клинического госпиталя ИДК в Самаре появятся высотки
15 октября 2019 10:43
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Судя по публичной кадастровой карте, участки предназначены для различных целей — проектирования и строительства исследовательской клиники медицинского университета, возведения жилья, парка.
С инициативой на смену правовой зоны площадок вышло областное министерство строительства. Постановление о планируемом внесении изменений в правила застройки и землепользования Самары 8 октября подписал и.о. главы города Владимир Василенко. Следующим этапом станут публичные слушания.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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