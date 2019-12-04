В комнатах социально-бытовой адаптации пожилые люди СО восстанавливают утраченные навыки

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В настоящее время увеличивается количество людей, имеющих серьезные ограничения жизнедеятельности, в связи с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями или преклонным возрастом. Более четверти населения Самарской области – это люди старше трудоспособного возраста. На начало 2019 года численность населения Самарской области составила около 3 млн 200 тысяч человек, из них 880 тысяч человек старше 65 лет. В связи с этим особое внимание уделяется региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Демография», которая направлена на увеличение ожидаемойпродолжительности активной и здоровой жизни людей до 67 лет к 2024 году.Пожилые люди и инвалиды наряду с медицинской помощью, обусловленной тем или иным заболеванием, нуждаются в социальной и психологической поддержке иреабилитации, направленной на улучшение качества жизни. Особенности здоровья, образа жизни пожилых граждан и имеющиеся социально-экономические проблемы выдвигают новые требования к оказанию социальной помощи. Поэтому в рамках реализации региональной составляющей «Старшее поколение» на территории Самарской области функционируют школы реабилитации и ухода за инвалидами и пожилыми людьми. В настоящее время в регионе организованы 53 «Школы реабилитации и ухода» (ШРУ), из них 47 - на базе комплексных центров социального обслуживания населения и 6 - на базе реабилитационных центров для инвалидов.Цель работы таких школ - улучшение качества жизни инвалидов и пожилых граждан, создание условий для независимого проживания данной категории граждан в привычном окружении для предотвращения их социальной изоляции, сохранение их самостоятельности, организация максимальной поддержки родственников и иных лиц, осуществляющих уход.Задачи «Школы реабилитации и ухода»:- обучение родственников и других лиц, осуществляющих уход за людьми, утратившим способность к самообслуживанию, методам контроля за состоянием здоровья подопечного, способам предупреждения осложнений, принципам общего ухода (правильное питание и кормление, личная гигиена, методы дезинфекции, использование технических средств реабилитации, навыки медицинских манипуляций);- создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы как для подопечного, так и для ухаживающего;- проведение реабилитационных мероприятий;- повышение квалификации социальных работников по вопросам реабилитации и ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, изучение и внедрение опыта реабилитационной деятельности.С 2017 года на базе комнаты социально-бытовой адаптации комплексного центра социального обслуживания населения Южного округа функционирует школа реабилитации и ухода за инвалидами и пожилыми людьми. Здесь создана обстановка, приближенная к домашней. Комната оборудована специальными приспособлениями для облегчения адаптации к бытовым условиям и оснащена средствами технической реабилитации.В школу реабилитации и ухода обратилась пенсионерка Надежда Александровна Ефремова с просьбой помочь ее мужу Юрию Ивановичу восстановиться после ишемического инсульта, который случился с ним 4 года назад. До беды, Юрий Иванович был предпринимателем с десятилетним стажем, имел свой магазин с автомобильными запчастями, до этого долгое время работал водителем и хорошо разбирался в автомобилях. С Надеждой Александровной они более 53 лет состоят в браке, имеют троих детей, а теперь уже и внуков. «После инсульта мой муж потерял полностью речь, память и ориентацию впространстве, наблюдалась мышечная слабость, отнялась правая рука и нога. Очень жалею, что мы не сразу обратились за помощью в центр. Все эти годы мы занимались лечением и не совмещали его с реабилитацией. Вот уже вторую неделю ходим на занятия в школу реабилитации, заметны улучшения. Он даже стал мне помогать по дому», - рассказывает Надежда Александровна.Специалист по социальной работе ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» Елена Бурмакова: «Наши занятия в основном направлены на активизацию мелкой моторики, которая тесно связанна с лобной частью головного мозга, отвечающая за центр речи, памяти и мышления. Далее отрабатываем навыки самообслуживания на подручных средствах, которые закреплены на обучающих стендах. Здесь мы тренируем пальчиковые и круговые захваты, то есть усиливаем мышечную силу в пораженных кистях рук. Простые упражнения у Юрия Ивановича уже получаются достаточно хорошо, но пока есть затруднения со сложными. Время обращения за реабилитацией играет немаловажную роль. Активное восстановление идет в течение первого года после перенесенного инсульта. Однако, заметно улучшение мышления, психоэмоционального состояния, движения у него стали более активными и уверенными, наметилась положительная динамика».В рамках ШРУ с начала года консультацию получили около 9 300 человек, около 14 000 человек прошли занятия, мобильными бригадами осуществлено 860 выездов к 1750 гражданам.Обучение в Школе ухода могут пройти все желающие, осуществляющие уход за лицами, утратившими способность к самообслуживанию и передвижению в связи с преклонным возрастом или болезнью, передает пресс-служба облправительства.