В колонии-поселения № 1 СО организована тематическая фотовыставка «Чтобы помнили»

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Тематическая фотовыставка «Чтобы помнили» была подготовлена по благословению управляющего Тольяттинской епархией епископа Нестора,информационно-издательским отделом епархии и тюремным отделом, руководителем которого является протоиерей Дмитрий Дружкин. В экспозиции представлены работы военных фотокорреспондентов, запечатлевших в хронологическом порядке образы и мгновения Великой Отечественной войны.Начальник исправительного учреждения подполковник внутренней службы Евгений Белан поблагодарил организаторов выставки и попросил продолжить практику проведения подобных мероприятий, которые способствуют патриотическому воспитанию и преображению души человеческой.Повторное проведение фотовыставки намечено в 2020 году и она будет посвящена 75-летию Великой Победы, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области