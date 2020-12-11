В колонии-поселении №1 УФСИН СО состоялась премьера спектакля «Письма с войны»

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Мероприятие организовано в рамках 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Режиссером театральной постановке выступила руководитель творческого центра «Начало» Ольга Антипенко.

Спектакль подготовили сами осужденные – участники театрального кружка и любителей книги. В основу сюжета положена хроника Великой Отечественной войны, взятая из реальных писем солдат и их близких.

Осужденные постарались передать атмосферу военного времени, подготовили декорации каждой сцены, детально продумали костюмы.

Как сказал врио начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Игорь Тетьяков, записанный спектакль планируется показать по кабельному телевидению в каждом исправительном учреждении Самарской области, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области