В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО

60

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что двое студентов МГИМО были задержаны за избиение 8 января Дмитрия Жванецкого и его друга. Добавляется, что по итогам допроса одного из них задержали, а другого отпустили, оставив в статусе свидетеля."Пока что студенты просто вызваны в администрацию университета для того, чтобы дать объяснения", - сказала Калашникова.