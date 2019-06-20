В июне представители компании СамРЭК-Эксплуатация и судебные приставы провели рейды по должникам

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Постучались в дверь к 50 должникам, вручили повестки.Своевременная и полная оплата жилищно-коммунальных услуг - это обязанность собственников помещений!При несвоевременной оплате услуг задолженность будет взыскана через суд, по решению которого Судебный пристав может запретить должнику выезжать из страны, временно лишить водительских прав, обязать его работодателя удерживать из зарплаты и перечислять в счёт погашения долга до 50% дохода.В случае, если должник проживает в квартире по договору социального найма и не оплачивает коммунальные услуги более 6 месяцев, то его могут выселить из квартиры, предоставив взамен не менее шести квадратных метров в общежитии. Решение о выселении принимается судом (!!!).СамРЭК напоминает, что оплата вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. При несвоевременной оплате жилищно-коммунальных услуг жильцы столкнутся с увеличением долга за счёт начисления пени. Размер штрафа ограничен 1/300 ставки ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящее время размер ставки 7,5% годовых).***ООО «СамРЭК-Эксплуатация» образовано с целью решения социально-экономических проблем в Самарской области по бесперебойному обеспечению теплом и горячей водой населения и предприятий, а также предоставлению услуг по водоснабжению и водоотведению, передает пресс-служба ООО «СамРЭК-Эксплуатация».Фото: пресс-служба ООО «СамРЭК-Эксплуатация»