В историческом центре Самары состоялось открытие нового корпуса детского сада № 56 для детей в возрасте до 3 лет

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Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Елена Чернега приняла участие в церемонии открытия трех новых ясельных групп, оценила их оснащение и вручила подарочный сертификат на приобретение детских игрушек.В настоящее время штат образовательного учреждения полностью укомплектован. «В детский сад приняты новые сотрудники. Так, например, кроме медицинского персонала, также отслеживать состояние здоровья маленьких воспитанников будет детский врач. К педагогическому составу ясельных групп тоже предъявляются особые требования»,- пояснила Елена Чернега.Следует отметить, что уже в октябре 2019 года прошло комплектование воспитанниками данного образовательного учреждения, что позволило сократить очередь в детские сады.На сегодняшний день в городском округе Самара путем проведения ремонтных работ создано более 130 ясельных мест.Напомним, что одна из основных задач национального проекта «Демография» - стопроцентное обеспечение детей в возрасте до 3 лет местами в дошкольных учреждениях к концу 2021 года, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации