В историческом центре Самары состоялось открытие нового корпуса детского сада № 56 для детей в возрасте до 3 лет
26 ноября 2019 15:59
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Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Елена Чернега приняла участие в церемонии открытия трех новых ясельных групп, оценила их оснащение и вручила подарочный сертификат на приобретение детских игрушек.
В настоящее время штат образовательного учреждения полностью укомплектован. «В детский сад приняты новые сотрудники. Так, например, кроме медицинского персонала, также отслеживать состояние здоровья маленьких воспитанников будет детский врач. К педагогическому составу ясельных групп тоже предъявляются особые требования»,- пояснила Елена Чернега.
Следует отметить, что уже в октябре 2019 года прошло комплектование воспитанниками данного образовательного учреждения, что позволило сократить очередь в детские сады.
На сегодняшний день в городском округе Самара путем проведения ремонтных работ создано более 130 ясельных мест.Напомним, что одна из основных задач национального проекта «Демография» - стопроцентное обеспечение детей в возрасте до 3 лет местами в дошкольных учреждениях к концу 2021 года, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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