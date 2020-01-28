В историческом парке «Россия – моя история» состоялась встреча для школьников в рамках акции «Блокадный хлеб»

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Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» даёт старт Году памяти и славы. Акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду. В рамках встречи школьникам вручили символ акции – кусочек хлеба весом 125 грамм. Именно такой была минимальная норма выдачи хлеба на одного человека в самый тяжёлый период блокады.«Когда ребята получают этот кусочек хлеба весом 125 грамм, они понимают, что именно с этим кусочком хлеба в сутки выживали их сверстники в годы Великой Отечественной войны, во время блокады в Ленинграде», – говорит руководитель управления молодёжной политики Министерства образования и науки Самарской области Елена Князева.Акция проводится департаментом по делам молодёжи министерства образования и науки Самарской области совместно с Самарским областным историко-краеведческим музеем им. П.В. Алабина и Самарским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».В течение дня в мультимедийном историческом парке прошли экскурсии и демонстрация видеоматериалов федерального проекта «Блокада. Голоса» – документальных роликов с воспоминаниями ленинградцев, переживших блокаду, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО