В исправительных учреждениях УФСИН СО отпраздновали Крещение Господне

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Среди мероприятий, проводимых в рамках празднования - лекции об истории Крещения Господне, показ тематических фильмов, трансляция аудиокниг, обливания холодной водой, чаепития и многое другое.Во всех подразделениях организованы и проведены крестные ходы, а в храмах и молельных комнатах при исправительных учреждениях проведены праздничные церковные службы.- Празднование Крещения Господне в колониях и в следственных изоляторах, - сказал заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Игорь Третьяков, - стало традиционным. Это богоугодное мероприятие положительно влияет на морально-психологический климат среди осужденных и направляет их на путь законопослушной жизни, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области