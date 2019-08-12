В исправительных учреждениях Самарской области состоялся единый День физкультурника

110

Спортивные мероприятия среди осужденных были приурочены ко Дню физкультурника России. Так, в следственном изоляторе №4 осужденные отряда по хозяйственному обеспечению демонстрировали физическую выносливость, подтягивались на перекладине, упражнялись на брусьях и отжимались от пола, в колонии-поселении №27 были проведены соревнования по волейболу и мини-футболу, а в лечебном исправительном учреждении №4 состоялись состязанияпо перетягиванию каната, настольному теннису и эстафета.Упор делали не только на физическое, но и на интеллектуальное развитие. Например, в исправительной колонии №28 провели турниры по шахматам и шашкам. В других учреждениях состоялись лекции по истории Дня физкультурника в современной России и влиянии спорта на здоровье населения.Осужденные, занявшие призовые места, были поощрены администрациями учреждений.- Физкультура является основой в формировании внутренних установок осужденных на ведение здорового образа жизни, а подобные мероприятия не только улучшают эмоциональное состояние осужденных, но и положительно влияют на психологический климат, - считает заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Игорь Третьяков, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области