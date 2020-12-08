В исправительных учреждениях СО проведен региональный этап смотра «Не числом, а смирением»

125

Организатором традиционного смотра выступают Федеральная служба исполнения наказаний, Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению РПЦ и Общественный совет при ФСИН России по проблемам деятельности УИС.

В рамках мероприятия организован конкурс православной живописи среди осужденных «Явление». Художники соревновались в написании лучшей картины на тему 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Тема предполагает более широкое осмысление роли и значения патриотического идеала Святой Руси, а также защиты от посягательств завоевателей Руси Киевской и Руси Московской, Царства Российского и Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Члены жюри внимательно изучили каждую из работ. 1 место занял осужденный из ФКУ ИК-26, 2 место – ФКУ ИК-16, 3 место – ФКУ ИК-6.

Теперь лучшая картина будет представлена во втором этапе всероссийского смотра, который пройдет в Москве в рамках рождественских чтений, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области