В ходе расширенного заседания регионального Правительства представлен прогноз социально-экономического развития области на ближайшие годы

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В понедельник, 28 октября, губернаторпровел расширенное заседание Правительства, участие в котором приняли руководители региональных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы и областного парламента, главы муниципальных образований, представители предприятий, общественных объединений и молодежных организаций.В рамках заседания были подведены итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года и озвучены ожидаемые результаты, которые планируется достичь по окончании 12 месяцев, а также – прогнозы развития на ближайшие 3 года. Особое внимание было уделено проекту закона Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».Напомним, формат проведения расширенного заседания Правительства в преддверии принятия областного бюджета является традиционным. Практику широкого публичного обсуждения главного финансового документа региона ввел Дмитрий Азаров.Открывая заседание, губернатор отметил, что 2018-й стал годом выработки Стратегии опережающего развития России, предложенной Президентом страны, годом формирования национальных проектов, стратегических целей развития всего государства и нашего региона.«2019 год стал годом конкретной реализации намеченного, и сейчас у нас есть возможность подвести первые промежуточные итоги, определиться с тем, что нам предстоит сделать до конца текущего года, – сказал глава области. – Темп, заданный реализацией национальных проектов, инициированных Президентом страны, требует от нас работы в режиме полной мобилизации».С докладом об итогах социально-экономического развития региона выступил глава регионального Минэконома. По оценке министерства экономического развития и инвестиций региона, Самарская область сформировала устойчивый тренд экономического роста. Так, международное рейтинговое агентство «Standard & Poor’s» повысило кредитный рейтинг губернии до уровня BB+, «Moody’s» – до уровня Ba2. Российское рейтинговое агентство «АКРА» повысило рейтинг до уровня AA(RU).«Мы ожидаем, что валовый региональный продукт за год увеличится на 2,1%, что соответствует нашему прогнозу, и это выше, чем по России, – подчеркнул Дмитрий Богданов. – Объем ВРП в текущих ценах по итогам года превысит 1,6 трлн рублей».Такие темпы роста, уверен руководитель областного минэкономразвития, обеспечены, в том числе, благодаря увеличению объемов производства в обрабатывающем секторе. Наилучшую динамику традиционно показывает автомобилестроение, нефтехимия и авиационно-космическая отрасль.Согласно базовому прогнозу, который взят за основу формирования бюджета региона, в последующие 3 года экономический рост продолжится. Уже к 2022 году ВРП достигнет почти 2 трлн рублей, что на 8,8 больше, чем в среднем по России. При этом необходимо добиваться более высоких темпов экономического роста за счет повышения деловой и инвестиционной активности, производительности труда, снижения административной нагрузки на бизнес, решения инфраструктурных проблем. Важнейшим инструментом развития региона является реализация национальных и федеральных проектов.Ожидается, что основной рост обрабатывающих производств обеспечит АВТОВАЗ, который приступил к реализации специального инвестиционного контракта. Он предполагает выпуск 7 новых моделей и инвестиционные вложения объемом порядка 70 млрд рублей – до 2028 года. При этом ожидается запуск новых производств и создание рабочих мест на Территории опережающего социально-экономического развития и в Особой экономической зоне «Тольятти». Увеличится портфель заказов крупнейших заводов, таких, как РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», «Электрощит», «Тяжмаш».При этом важно, чтобы все предприятия региона были включены в реализацию нацпроекта по повышению производительности труда. «По состоянию на начало октября в нацпроект уже включены 49 предприятий, до конца года – их будет 55. В следующем году это число мы доведем до 84, а к концу 2022 года удвоим до более 160 предприятий», – подчеркнул в своем докладе Дмитрий Богданов.При этом, уверен министр, будущее современной экономики невозможно без создания и внедрения инноваций. Уже сегодня в рейтинге инновационных регионов Самарская область входит в десятку лучших в стране. На развитие современных технологий, поддержку десятков проектов только в этом году направлено порядка 200 млн рублей. Ключевым и перспективным направлением является дальнейшее развитие научно-образовательного центра мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука». Сегодня среди ключевых партнеров Самарского НОЦа находятся не только предприятия региона, но и Госкорпорации – Ростех, Роскосмос, и ведущие вузы страны – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.Что касается развития сельского хозяйства, то и здесь отмечается положительная динамика. Ежегодно увеличиваются посевные площади, несмотря на не самые благоприятные погодные условия, регион полностью обеспечивает себя зерном.«В регионе успешно реализуется федеральный проект «Экспорт продукции АПК». По состоянию на 1 октября объем экспорта составил свыше 240 млн рублей. Основными позициями в экспорте в 2018 году были продукция масложировой отрасли и зерновые культуры», – отметил Дмитрий Богданов.Особое внимание уделяется восстановлению и строительству оросительных систем. В 2019 году объем господдержки на мелиорацию из бюджетов всех уровней увеличился почти в 2 раза – до 352 млн рублей. Этим летом уже была запущена в эксплуатацию первая очередь оросительной системы площадью 570 га в Приволжском районе.Постепенно растет поголовье свиней, коров, повышается продуктивность дойного стада. Это происходит во многом благодаря существующим мерам поддержки. В этом году предусмотрено порядка 5 млрд рублей на развитие отрасли. При этом, среди перспективных направлений – внедрение цифровых технологий в сферу АПК, развитие селекции и семеноводства, экспортного потенциала, предпринимательства на селе. Ожидаемый индекс производства к 2022 году в растениеводстве должен составить 107,7% по отношению к текущему году. Важно, что региональным Правительством формируется новая государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Самарской области до 2025 года». Подготовлена заявка на 826 млн рублей. Сейчас идет активное взаимодействие с Минсельхозом России по привлечению дополнительных федеральных средств в объеме 1,3 млрд рублей по направлению «современный облик сельских территорий».Одна из важнейших задач региона – инвестирование в развитие: второй год подряд отмечается уверенный рост внебюджетных инвестиций. Одним из инструментов, обеспечивающих этот рост, является государственно-частное партнерство. «Сейчас в работе находится 73 проекта, из них на стадии реализации – 49 на общую сумму более 150 млрд. рублей», – подчеркнул Дмитрий Богданов. Самарская область – лидер рейтинга регионов по уровню развития ГЧП.В этом году регион первый в стране заключил концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства. Подобная практика есть и в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения в Самаре – с инвестициями более 17 млрд рублей. Сейчас в работе более 10 проектов этой сферы.Уникальное концессионное соглашение было заключено 16 октября этого года по строительству нового моста через Волгу и 100 километров современной дороги, которые обеспечат прохождение через регион международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Этот проект носит статус особой важности и сравним со строительством Крымского моста.Новая трасса даст импульс развитию ключевых инвестиционных площадок – ТОСЭР и ОЭЗ. При этом, не менее важное значение имеет проект строительства железнодорожной ветки до Особой экономической зоны. Концессионное соглашение подписано между Правительством Самарской области и ОАО «РЖД». Объем инвестиций составит почти миллиард рублей. Инфраструктура создается с учетом потребности конкретных инвесторов.«Цепочка инвестиционных проектов, которая выстраивается в ОЭЗ «Тольятти», это то, на что нацелено региональное Правительство в своей работе. Принятое решение о создании логистического центра Магнитогорского логистического комбината, создало предпосылки для обеспечения площадки инфраструктурой, в том числе железнодорожной. С РЖД подписано соглашение о строительстве новой ветки, что позволяет уже реализовывать новые масштабные инвестпроекты, – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров. – Это пример для дальнейшей работы. Когда один проект «цепляется» за другой, возрастает эффективность этих проектов, появляется больше уверенности в их успешной реализации».В Тольятти за 3 года работы резидентами ТОСЭР стали 76 компаний с планом создания 8,5 тысяч рабочих мест (более 3,5 тысяч из которых уже создано) и вложением порядка 41 млрд рублей инвестиций. «Это лучший результат в стране», – подчеркнул глава регионального минэкономразвития.Стоит отметить, что в этом году статус территории опережающего социально-экономического развития, благодаря поддержке Правительства России, получил Чапаевск. А Новокуйбышевску открыт доступ к инструментам поддержки моногородов.В этом году инвестиционные расходы областного бюджета в объекты капитального строительства с учетом инвестиций дорожного фонда увеличатся в 1,6 раза и составят порядка 15 млрд рублей. Значительный объем областных средств направлен на возведение объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, инвестиционной инфраструктуры. Существенные средства были направлены на развитие дорожного хозяйства: на реконструкцию трассы М-5, строительство мостового перехода «Фрунзенский». Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 179,3 км дорог и более 60% автодорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации –77,3 км дополнительно. В целом за прогнозный период планируется построить и реконструировать 66 км и отремонтировать более 1000 км региональных и местных автодорог.Что касается демографии, по словам Дмитрия Богданова, здесь наблюдаются разнонаправленные тенденции. «За восемь месяцев 2019 года мы фиксируем снижение рождаемости. Это общий тренд по Российской Федерации. Но мы смогли обеспечить снижение смертности: количество умерших уменьшилось на 4,2%», – отметил министр. При этом за семь месяцев этого года миграционный прирост составил более 5 тыс. человек. Рост положительного сальдо миграции сложился как за счет увеличения числа прибывших в область, так и сокращения количества выбывших из области. Тем не менее, первостепенная задача – создать условия для увеличения рождаемости. На это направлены нацпроекты «Демография», «Здравоохранение».На фоне восстановления устойчивого роста экономики, стабильного уровня потребительской инфляции, повышения производительности труда продолжится рост заработной платы. По прогнозам экспертов, средняя зарплата по региону к 2022 году увеличится почти на 20% и достигнет 43 тыс. рублей. При этом в регионе продолжается работа по поддержке социально незащищенных слоев населения. С 1 января текущего года для граждан, которым не была назначена пенсия, но они достигли возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, установлены отдельные меры соцподдержки, которые позволят получить заслуженные выплаты до момента назначения им пенсии.В сентябре этого года в два раза увеличен размер пособия на питание школьников из многодетных малообеспеченных семей. Второй год подряд производится индексация ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам. Проиндексированы размеры доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших участников боевых действий. Кроме того, в регионе увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка в возрасте до трех лет. Всего в текущем году было проиндексировано 11 видов выплат.Продолжается работа по совершенствованию социальной инфраструктуры. Решается задача по обеспечению доступности дошкольного и школьного образования. В текущем году будет введено 17 детских садов на 3000 мест, из которых 750 – для детей в возрасте до 3 лет. Уже введены две школы на 2860 мест: в микрорайонах Крутые ключи и «Южный город», а также в селе Приволжье.В сфере здравоохранения в текущем году с использованием механизма ГЧП введено в эксплуатацию модернизированное первичное сосудистое отделение больницы им. Семашко. Ведется строительство 3-х поликлиник – в Тольятти и Южном городе. Кроме того, до конца года будут открыты 14 ФАПов. На 65-ти объектах осуществляются работы по капитальному ремонту.Совершенствуется инфраструктура для занятий физической культурой и спортом. Открыты инклюзивный спортивный детский парк около стадиона «Самара Арена» и ФОК в Челно-Вершинах. Завершается строительство комплекса «Союз» в Тольятти. До конца года планируется ввести в эксплуатацию ФОК в Похвистнево, каток с искусственным льдом в микрорайоне «Южный город» и спортзал в Безенчукском районе. Кроме того, по итогам 2019 года в регионе будет построена 21 универсальная спортивная площадка и обустроено 10 малых спортивных площадок.В рамках нацпроекта «Культура» на базе 3-х учреждений организованы виртуальные концертные залы, еще 3 таких зала будут созданы до конца года. Появится 9 муниципальных библиотек, 5 районов получат многофункциональные передвижные культурные центры (автоклубы), в 3 муниципалитетах оборудуют новые кинозалы, детские школы искусств региона получили новые музыкальные инструменты.Значительное внимание уделяется решению экологических проблем. В рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» к 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 3 объекта водоснабжения. Всего к 2022 году планируется ввести 15 объектов водоснабжения в 10 муниципальных районах и 1 городе, что позволит повысить долю населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой, до 86,7%.В июле 2019 года введен в эксплуатацию новый мусоросортировочный комплекс вблизи Новокуйбышевска мощностью 40 тыс. тонн в год, который построен за счет инвестора без привлечения бюджетных средств. В 2020 году завершится разработка проектной документации на рекультивацию свалок в границах городов Чапаевск, Октябрьск, Тольятти. В период 2020 – 2022 годы предусмотрена реализация мероприятий по строительству объектов обработки ТКО в муниципальных районах: Сергиевский, Волжский, Сызранский, Красноярский, Большечерниговский, Хворостянский, Кинель-Черкасский. В 2022 году доля обработанных ТКО в общем количестве образованных ТКО должна составить 100%.В 2019 году за счет использования экономии по итогам проведения конкурсных процедур перевыполнен план по благоустройству территорий: в порядок приведены 180 общественных пространств при плане 176 и 297 дворов при плане 272. Из общественных территорий наиболее крупные – «Крымская площадь», «Сквер Фадеева», сквер у храма «Кирилла и Мефодия» в Самаре. В 2020 году предусмотрено проведение благоустройства еще на 140 общественных территориях и 272 дворовых территориях.Самарская область активно участвует во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». В 2019 году победителями в разных номинациях стали четыре города: Жигулевск, Кинель, Сызрань, Отрадный, которым выделено в сумме 290 млн рублей, что является наибольшей суммой среди всех регионов России.Одним из важнейших факторов успешности региона является сформированное четкое стратегическое видение его развития. И в этом году была завершена «перезагрузка» региональной стратегии – с учетом мнений и предложений жителей области. Всего поступило почти 1 миллиона обращений.«Мы считаем, что развитие экономики области будет иметь нарастающий характер и в последующие годы», – уверен Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.