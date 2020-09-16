В ходе операции «Мак-2020» в Тольятти полицейские изъяли у водителя автомобиля 20 полиэтиленовых свертков с марихуаной

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Сотрудники ГИБДД на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «Рено». Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. При общении со стражами правопорядка мужчина заметно нервничал.

В ходе составления административного протокола полицейские заметили на заднем пассажирском сидении автомобиля свертки. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел изъяли 20 полиэтиленовых свертков. По результатам проведённого исследования в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области установлено, что изъятым является наркотическое средство марихуана массой 20 грамм.

По данным правоохранителей, подозреваемый 24-летний мужчина, проживает на территории республики Башкортостан, в настоящее время работает на одном из транспортных предприятий. Мужчина в ходе допроса пояснил полицейским, что хранил наркотик для личного употребления, без цели сбыта. Эта версия тщательно проверяется правоохранителями.

Следственным управлением УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или телефону 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области